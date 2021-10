Mediaset, Pier Silvio Berlusconi pronto al dietrofront? La conduttrice richiamata dopo l’addio

Alessia Marcuzzi sarebbe in procinto di fare dietro front. Dopo l’abbondono di Mediaset l’amata conduttrice non solo starebbe per ritornare nell’azienda del Biscione, ma torneerebbe al timone di uno dei suoi programmi più famosi. Cosa sta succedendo

Il ritorno di Alessia Marcuzzi

L’ indiscrezione arriva dalle pagine di Oggi e anche se non c’è ancora niente di sicuro, anticipa che Alessia Marcuzzi potrebbe ritornare a Mediaset. Come sanno i ben informati la bionda conduttrice dopo 26 anni di onorata carriera nei palinsesti di Cologno Monzese, prima dell’estate aveva annunciato il suo addio. Una separazione molto dolorosa che però è stata accompagnata da supposizioni anche plausibili.

Alessia Marcuzzi alla Rai? Anzi Discovery? Sono state queste le voci che hanno incominciato a girare dopo la notizia. Ad oggi niente di tutti ciò. Anzi a quanto pare, l’ex Iena potrebbe tornare a quella che fino a qualche mese fa, era la sua seconda casa. E parlando proprio di Iene, potrebbe riprendere il suo programma di sempre.

Le Iene la rivogliono

Dopo il divorzio da Mediaset Alessia Marcuzzi era andata in vacanza in Puglia. Una vacanza poco mondana, in un posto meraviglioso, un piccolo paesino, terra d’origine dei suoi genitori. In quel periodo il silenzio l’ha fatto da padrona e ciò non ha fatto che ingigantire la curiosità sulla sua improvvisa decisione.

Ma ecco che alcune le cose oggi ribaltano la situazione. Il magazine di Umberto Brindani usando obbligatoriamente il condizionale, dichiara che Alessia Marcuzzi starebbe pensando ad un ritorno imminente a Mediaset e nello specifico al timone delle Iene.

LEGGI ANCHE ———–>Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi: la verità sull’addio, perchè è finita

A quanto pare sarebbero stati Davide Parenti e Nicola Savino a volere la bionda conduttrice nuovamente in trasmissione. Secondo Oggi avrebbero usato parole al miele per convincerla a ritornare. Al momento si tratta solo di una semplice proposta e non ci sono ulteriori conferme. La rivista infatti non accenna alla reazione della diretta interessata, ma senza ombra di dubbio ci sta pensando.

LEGGI ANCHE ———–>Le Iene, nuova conduttrice: ci sarà Elodie al posto di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è entrata nella famiglia delle Iene dal 2001 prendendo il posto di Simona Ventura. I fan dello show si sono affezionati alla conduttrice e sicuramente sapere di rivederla al centro dello studio con i men in black cattivissimi, li renderà molto felici. Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà.