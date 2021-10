Gabriel Garko e il desiderio di diventare papà: “Penso sarei bravo”

Gabriel Garko, uno degli attori più apprezzati del panorama italiano, nel settembre del 2020 durante il Grande Fratello Vip ha fatto coming out. Negli ultimi giorni il settimanale Nuovo lo ha intercettato in compagnia del suo fidanzato. Scopriamo di chi si tratta.

Nato a Torino nel luglio del 1972, Gabriel Garko ha dato il via alla propria carriera nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcuni fotoromanzi e successivamente entrando a far parte del gruppo di ballo del programma Scherzi a Parte, esordendo come attore nel 1995 nel cortometraggio Troppo Caldo. Ma sarà la serie L’onore e il rispetto in onda su Canale 5 nel 2006 a dare a Gabriel la possibilità di raggiungere il grande pubblico.

Il successo di Gabriel Garko

Da allora l’attore ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive di grande successo, come Viso d’angelo di Eros Puglielli, Sangue Caldo di Alessio Inturri e Luigi Parisi o ancora Incompresa pellicola diretta da Asia Argento che però non ha ottenuto i risultati sperati. Garko nel corso degli anni è anche riuscito ad affermarsi come personaggio televisivo, arrivando nel 2016 ad affiancare Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea nella conduzione del Festival di Sanremo.

I mesi dopo il coming out

La grande esposizione dell’attore torinese lo ha portato, in alcune occasioni, ad essere al centro del mondo del gossip come nel caso della sua relazione con Manuela Arcuri o ancora per un presunto flirt con l’attrice Serena Autieri. Nel settembre del 2020, Gabriel ha deciso di fare coming out, dichiarando apertamente il proprio orientamento sessuale davanti al pubblico del Grande Fratello Vip. Lo stesso attore ha rivelato a Nuovo di aver passato mesi non facili dopo questa rivelazione, ma di essere finalmente riuscito a trovare la serenità.

Chi è il nuovo compagno di Gabriel Garko

Questa ritrovata tranquillità per Gabriel Garko è probabilmente dovuta anche al compagno con cui è stato avvistato in un bar a fare colazione. L’uomo in questione si chiamerebbe Matia, nella vita fa il personal trainer e non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Il protagonista de L’onore e il rispetto, a proposito della sua relazione ha dichiarato: “Mi piacerebbe diventare padre” per poi aggiungere: “Penso che sarei bravo”. Purtroppo, attualmente le informazioni a disposizione riguardo il nuovo compagno dell’attore sono poche, inoltre i profili social dell’uomo sono privati, quindi non resta che aspettare novità da parte dei diretti interessati.