Beautiful, anticipazioni 18 ottobre: Ridge scoppia in lacrime per sua figlia

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di lunedì 18 ottobre della soap di Canale 5, Beautiful, in onda dalle 13.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata del 18 ottobre

Lunedì 18 ottobre torna come di consueto alle 13.40 circa su Canale 5 un nuovo appuntamento con l’amatissima, e cult, soap statunitense Beautiful. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni. Nella scorsa puntata abbiamo visto di tutto nella casa dei Logan. Steffy, desiderosa di riportare a casa Kelly, ha accusato Brooke, Liam e Hope di voler sottrarre la bambina a sua madre. Visibilmente sconvolta ha minacciato i tre con un coltello. La giovane Forrester è andata via dalla villa soltanto con l’arrivo di Ridge e Thomas.

Soltanto in quel frangente Ridge ha capito che sua figlia è realmente dipendente dagli antidolorifici, come accusato da Liam, e che non può, in quelle condizioni, prendersi cura della piccola Kelly. A questo punto il Logan, con l’aiuto del dottor Finnegan, si recano da Steffy con una proposta. L’ex marito e l’attuale compagno della Forrester hanno messo da parte le loro divergenze per il bene della figlia di Ridge.

Le paure di Ridge

Poco dopo a casa di Steffy arriva anche Ridge, desideroso di aiutare sua figlia. Finnegan chiede alla giovane dove abbia preso gli antidolorifici assunti negli ultimi tempi, dal momento che lui – suo medico – non le ha prescritto nulla. Steffy continua ad accusare Liam di aver rapito sua figlia, mentre Ridge, vedendo sua figlia Steffy sconvolta, scoppia in un pianto dirotto. Lo stilista rivela di non voler perdere un’altra figlia, dopo Phoebe.

Liam, Finn e soprattutto Ridge, riescono a convincere Steffy con un patto: Kelly tornerà a casa, ma solo dopo che lei si sarà completamente disintossicata. La Forrester accetta di andare in una clinica per un periodo di lungo periodo di tempo.