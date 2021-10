Wanda Nara, finito il matrimonio con Mauro Icardi? Il post e l’accusa di tradimento | Cosa è successo

Wanda Nara è una delle influencer più seguite sui social degli ultimi anni. È stata anche opinionista di un’edizione del Grande Fratello Vip con Pupo. Purtroppo adesso è al centro del gossip per la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Ecco che cosa è successo.

Storia al capolinea di Wanda Nara e Mauro Icardi

Wanda Nara da sempre fa impazzire il mondo dei social con delle foto mozzafiato. Tende a mettere in risalto le sue fantastiche curve che deliziano gli occhi della platea maschile. È nata il 9 dicembre 1986 a Boulogne Sur Mer ed è attrice, showgirl e procuratrice sportiva argentina. Ha debuttato sui palchi argentini come showgirl per poi trasferirsi nel 2011 in Italia con l’allora marito Maxi Lopez (e i figli Valentino, Benedicto e Costantino). Il calciatore ha indossato la maglia della squadra Catania e lei non ha esitato a seguirlo. Dopo il divorzio, ha aperto un nuovo capitolo della sua vita con Mauro Icardi che in quel periodo era compagno di squadra di Lopez alla Sampdoria. È diventata procuratrice sportiva del marito che poi ha reso padre di due figlie: Francesca e Isabella. Tutti gioivano per questa coppia perché è sempre apparsa molto unita è affiatata. Purtroppo è stata lei a comunicare di essersi lasciati. Ci sarebbe un motivo ben preciso.

“Mi sono separata”

“Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”, ecco cosa avrebbe scritto Wanda Nara su Instagram. Come se non bastasse ha cancellato in queste ore tutte le foto che la ritrae con il compagno di vita fino a togliere il segui. Il motivo? Stando a cosa dice la stampa argentina, Wanda Nara lo avrebbe lasciato perché ha avuto un amore clandestino con una cantante di Buenos Aires, ovvero China Suarez. Quest’ultima è nota al gossip argentino per due relazioni andate male: con l’attore argentino Nicolas Cabrè anni fa e poi ha detto addio da qualche mese fa all’attore Benjamin Vicuna. Inoltre si dice anche che Wanda avrebbe scritto un messaggio a un’amica con contestuali parole: “Mi sono separata”. È chiaro che ci sia molta rabbia alla base, ma nonostante tutto i fan sperano che possano risolvere la situazione per amore soprattutto delle figlie.

Il silenzio di Icardi

Se lei ha comunicato questa notizia ai propri follower, quelli di Mauro Icardi stanno attendendo un suo intervento. Per il momento non si è esposto, in quanto sul suo profilo Instagram ha ancora le foto con la moglie. L’ultima risale al 6 ottobre ed è stata fatta all’evento del Paris fashion week. Entrambi si sono mostrati davanti alle telecamere bellissimi e raggianti. Ci potrebbe essere una svolta positiva nella faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

