Cuori – L’americana e la svedese: anticipazioni, cast e trama della puntata del 17 ottobre

Parte il 17 ottobre la nuova fiction in tv, Cuori, andiamo a vedere la trama dei nuovi episodi ed il cast a partire della prima puntata riguardante la serie televisiva, la quale sarà trasmessa su Rai Uno in prima serata.

Di cosa tratta la serie

Una delle novità in casa Rai in questa stagione televisiva sarà Cuori, la cui messa in onda avverrà in questo 17 ottobre. La serie tratta vicende avvenute nell’Ospedale Molinette di Torino, dove si studia il primo trapianto di cuore al mondo. Nella struttura piemontese ci lavorano da poco tempo Alberto e Delia, in passato promessi sposi, poi i due si erano trasferiti rispettivamente in Svezia e negli Stati Uniti d’America, ritornando in Italia e ritrovandosi a distanza di 6 anni.

Leggi anche: Pilar Fogliati chi è | carriera | vita privata dell’attrice protagonista di Cuori

Da questo incontro si narrerà buona parte della storia relativa al primo episodio, intitolato L’americana e lo svedese, mentre in quello successivo, Finché amore non ci separi, si tratterà l’inizio del lavoro all’Ospedale, dove Delia deve combattere i dubbi e pregiudizi sul fatto di essere un cardiologo donna, Alberto la sostiene e lei riuscirà a concludere positivamente la sua prima operazione. Tra i due ci sarà poi un malinteso dopo un bacio scappato.

Gli attori protagonisti e quando vederlo

Ricordiamo come Cuori sia una Fiction ideata da Fabrizio Cestaro, Mauro Casiraghi e Simona Coppini, mentre la regia è affidata a Riccardo Donna. Per quanto riguarda gli attori protagonisti, nei panni di Alberto e Delia troviamo Daniele Pecci e Pilar Fogliati, nel cast anche Mattero Martari, Andrea Gherpelli, Marco Bonini e Carola Stagnaro.

Leggi anche: Daniele Pecci rompe il silenzio a Vieni da me | Ecco cosa ha detto

Ogni domenica sera saranno proposti due episodi per un totale di 16, infatti sono 8 gli appuntamenti per ognuno dei fine settimana, a partire dai primi previsti per questo 17 ottobre fino agli ultimi il 5 dicembre, la puntata iniziale sarà trasmessa su Rai Uno in tv ed in streaming sul sito Rai Play, l’orario di inizio è quello delle 21 e 30, una volta terminato il game show I soliti ignoti condotto da Amadeus.