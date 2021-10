Filippa Lagerback, ricordate il suo debutto in tv? Giovanissima, per uno spot di successo

Filippa Lagerback è uno dei volti della tv nostrana, ma la ex modella svedese ha conosciuto il successo in Italia grazie ad un famoso spot pubblicitario.

Conduttrice, showgirl ed ex modella, Filippa Lagerback è diventata nota al pubblico italiano in seguito ad uno spot pubblicitario di una nota birra che ha reso il suo volto riconoscibile ovunque. Dopo aver intrapreso la carriera di fotomodella, infatti, la moglie di Daniele Bossari venne ingaggiata nel 1993 per la pubblicità della ben nota birra Peroni. Era il 1993, e da quel momento Filippa Lagerback è entrata a far parte delle donne più richieste dello spettacolo italiano.

Dopo un esordio al cinema con la regia di Giovanni Veronesi, ha iniziato a lavorare tra Rai e Mediaset, alternando anche qualche impegno professionale in Svezia dove ha condotto il reality show Farmen, l’equivalente dell’italiano La fattoria, e il reality Drömmen om Italien (Il sogno Italiano). Ma è l’Italia che le ha regalato i successi più grandi e l’amore con Daniele Bossari, conosciuto proprio grazie allo spot che l’ha resa famosa.

Filippa Lagerback, com’era agli esordi in tv

Statuaria, bionda e giovanissima: quando Filippa Lagerback venne ingaggiata per lo spot della birra Peroni aveva solo venti anni.

Vestita da sposa con un abito che ne metteva in mostra le gambe e il decollete, con i capelli arricchiti dai boccoli e il velo bianco, la ex modella faceva il suo ingresso in chiesa per andare incontro al futuro sposo.

“Vuoi tu una bionda naturale che sappia vivere in compagnia, che ti circondi di affettuosa ironia e frizzante piacere?”, chiede il prete allo sposo dello spot.

Così, dopo il ‘sì lo voglio’, marito e moglie si baciano ma ben presto al bellissimo volto di Filippa Lagerback si sostituisce un bicchiere di birra Peroni.

È stato questo il debutto televisivo della conduttrice, ancora vivo tra i ricordi dei giovani adolescenti degli anni Novanta.

Leggi anche–>Lei è la figlia di una delle coppie della tv più amate e belle: notate la somiglianza con la mamma?

Leggi anche–>Filippa Lagerback in bikini, i complimenti del web: “Mai volgare”

Filippa Lagerback, lo spot che le ha fatto incontrare l’amore

Tra gli spettatori affezionati allo spot pubblicitario di cui Filippa Lagerback è stata protagonista c’era anche Daniele Bossari.

Il conduttore, ai tempi, rimase affascinato da quella ragazza e decise che l’avrebbe dovuta incontrare approfittando anche del suo lavoro sul piccolo schermo.

“Io mi ero invaghito della sua immagine impressa sul cartellone pubblicitario di una birra. Nel momento in cui avevo avuto possibilità di fare programmi in cui intervistavo persone, ho fatto in modo di intervistarla più e più volte, finché c’è stata l’occasione di un programma che faceva lei su Italia1”, ha confessato Bossari in tv.

“Io sono andato sul set, ma lei non mi aveva ca***o di striscio, ma io ho insistito con grande tenacia e allora sono riuscito a conquistarla – ha rivelato ancora Bossari – . Lei è venuta a vivere a Milano, lasciando un’altra situazione, e la cosa oggi è abbastanza longeva. Oggi siamo tranquilli”.