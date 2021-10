Chi sono Carlotta e Matilde, le due bellissime figlie di Michele Cucuzza [FOTO]

Michele Cucuzza è uno dei conduttori più amati e noti del mondo della televisione italiana. Nel 2020 si è messo in gioco davanti alle telecamere della quarta edizione del Grande Fratello Vip e in quell’occasione ha parlato delle figlie Carlotta e Matilde, nate da due relazioni diverse. Ecco chi sono e di cosa si occupano.

Carriera e vita privata di Michele Cucuzza

Michele Cucuzza è nato a Catania il 14 novembre 1952. E’ molto noto nel mondo della televisione per essere un giornalista, conduttore televisivo è radiofonico. Si è laureato in Lettere moderne all’Università degli studi di Milano ed è diventato subito dopo un giornalista professionista iscrivendosi all’Ordine dei giornalisti. Nel 1983 ha iniziato a collaborare con la Rai e ha mostrato la sua professionalità realizzando vari servizi e collegamenti radiofonici e televisivi. Per circa 10 anni, fino al 1998, ha condotto il TG2. Dal 2014 conduce con Tiziana De Simone Manuale di Europa, in onda su Rai Radio 1 nel weekend. Nel 2020 ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma è rimasto nella casa solo le prime settimane. Per quanto riguarda la vita privata nella sua vita c’è il medico estetico Rosanna Catizzone, ma non tutti sanno che ha due bellissime figlie.

Due mondi diversi

Matilde ha 25 anni e si è laureata nella Magistrale di Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Non ha seguito le orme del padre, infatti ha preferito il mondo della moda. Infatti ha incantato tutti alla Milano fashion week proponendo un’eleganza indiscussa. Carlotta, invece, vive a Parigi e non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia. A differenza della sorella ha un carattere introverso e riservato, quindi non si sa nulla sulla sua vita privata. È diversa anche fisicamente da Matilde: ha capelli castani, occhi marroni e ha i lamenti del volto molto simili a quelli del padre.

Leggi anche -> Michele Cucuzza sogno nel cassetto dopo il GF Vip | “Se son rose...”

“Ho avuto dei doni che di certo non merito”

Nonostante sia stato pochi giorni nella casa del reality, si è aperto con alcuni compagni d’avventura sulla sua vita lontana dalle telecamere: “Avevo conosciuto la mamma di Carlotta a Milano e facevo quello che le faceva da guida. Da Parigi era venuta per la settimana del design e lei doveva ripartire, l’indomani mattina sarebbe ripartita per Parigi…io le ho detto ‘facciamo un figlio’, mi ha risposto ‘tu sei pazzo’, e invece l’abbiamo fatto, Carlotta, nel 1988”. Poi la relazione è giunta al termine e Cucuzza ha avuto modo di conoscere colei che l’ha reso padre per la seconda volta: “Ero a Roma e ho conosciuto un’altra donna della quale mi sono innamorato. Insieme abbiamo deciso di fare Matilde, nel 1993, la mia seconda figlia. Loro sono tutto. Sono la bellezza della vita. Sono dei doni. Ho avuto dei doni che di certo non merito”. Per fortuna le madri di entrambe non hanno mai ostacolato il loro rapporto.

Leggi anche -> Michele Cucuzza vita stravolta | Percorsi segreti dopo il GF Vip