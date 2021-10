Silvio Orlando, conoscete sua moglie Maria Laura? Anche lei famosissima attrice

Una coppia solida, legata dalla grande passione per il cinema e la recitazione: stiamo parlando di Silvio Orlando e Maria Laura Rondanini.

L’attore napoletano Silvio Orlando è sposato con la collega Maria Laura Rondanini: i due si sono detti Sì nel 2008 dopo ben otto anni di fidanzamento.

La coppia è legata dal grande amore per il mondo del cinema e della recitazione: più di una volta i due si sono ritrovati a condividere il set cinematografico, oltre alla vita di tutti i giorni.

Chi è Maria Laura Rondanini, moglie di Silvio Orlando

Maria Laura Rondanini è nata il 1º ottobre 1965 a Napoli, proprio come suo marito Silvio, ed è una produttrice e attrice di teatro e cinema. Ha sposato il bravissimo Orlando il 6 ottobre del 2008 a Venezia. Sommando gli anni di fidanzamento a quelli di matrimonio emerge un rapporto ben solido che dura da oltre 20 anni.

La donna è stata impegnata in produzioni di successo su tutti i fronti. L’abbiamo vista al teatro in Lacci di Domenico Starnone, con regia di Armando Pugliese (2016) e Si nota all’imbrunire, con testo e regia di Lucia Calamaro (Spoleto, 2018). Al cinema ha lavorato con Mario Martone in Morte di un matematico napoletano (1992) e con Paolo Sorrentino ne La grande bellezza (2013). La Rondanini è apparsa anche in film e serie per la tv, come in Senza dimenticare la tv: Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006), Questo è amore (2007), Tutti pazzi per amore (2008) e Il delitto di Via Poma (2011).

Silvio Orlando, le parole su Maria Laura: “Mia moglie emana luce propria”

Un amore davvero forte lega Maria Laura e Silvio, che si sostengono reciprocamente davanti e dietro l’obiettivo della telecamera. L’attore napoletano ha sottolineato come le scene condivise non siano mai state un problema e il lavorare insieme li abbia aiutati invece di ostacolarli. “Noi recitiamo spesso insieme e tutto funziona meglio anche perché lei è napoletana”, ha dichiarato Silvio Orlando parlando della moglie con la quale condivide le origini partenopee, fatte di riti, tradizioni e valori importanti. Pare che i due non si siano mai separati nella vita quotidiana, come confermato dalle parole del bravissimo attore, apprezzato in diversi ruoli, come quello del cardinale Voiello in The Young Pope e The New Pope per la regia di Paolo Sorrentino.

“Dal 2000 saremo rimasti tre mesi in totale senza dormire sotto lo stesso letto”, ha detto l’uomo che si dimostra innamorato di sua moglie come se fosse sempre il primo giorno. Silvio ha grande stima della donna che ha accanto, sia come professionista che nella vita di tutti i giorni e non perde occasione per parlarne. “Ci sono donne che prendono bene la luce e donne che non ne hanno: mia moglie invece emana luce propria. Lei ha una personalità forte ma è eccessiva in tutto: o bianco o nero, poi dopo trenta secondi si rimangia tutto”, ha confessato Orlando. Speriamo di vederli al più presto recitare nuovamente insieme.