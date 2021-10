Toni Servillo, avete mai visto la moglie del noto attore? Ecco di chi si tratta

Toni Servillo è indubbiamente uno dei volti più iconici del panorama cinematografico italiano, ma avete mai visto la moglie dell’attore? Ecco di chi si tratta.

Nato ad Afragola in Campania nel gennaio del 1959, Toni Servillo ha iniziato il suo percorso appassionandosi al teatro e studiando recitazione da autodidatta per poi applicare quanto imparato presso l’oratorio salesiano di Caserta. Già a partire dall’adolescenza comincia a partecipare a diversi spettacoli teatrali per poi nel 1989 e nel 1991 arrivare a prendere parte a due spettacoli di Leo de Berardinis. Per l’attore campano il debutto cinematografico è arrivato negli anni 90 grazie ai film di Mario Martone, per poi nel 2001 dare il via al suo sodalizio con il regista Paolo Sorrentino.

Il successo di Toni Servillo

Indubbiamente le sue performance nelle pellicole del noto regista hanno dato a Servillo la possibilità di raggiungere il grande pubblico, oltre che di conquistare la critica e aggiudicarsi diversi premi di caratura nazionale e internazionale per le sue interpretazioni. Ma nonostante i successi e la carriera dell’attore siano sotto gli occhi di tutti, sono poche le informazioni riguardo la sua vita privata e la sua famiglia.

Chi è la moglie di Toni Servillo

Toni Servillo è sposato dal 1990 con la collega Manuela Lamanna, attrice che ha preso parte a diverse produzioni proprio insieme al marito, seppur con ruoli minori. In particolare tra le più recenti ricordiamo Le conseguenze dell’amore nel 2004 e Il Divo nel 2008 entrambi diretti da Paolo Sorrentino, mentre nel 2019 ha recitato in 5 è il numero perfetto di Igor Tuveri.

Toni Servillo e Manuela Lamanna figli

La coppia sembra essere legata ancora oggi da un forte sentimento d’amore e nonostante la notorietà, entrambi tengono molto alla propria privacy, stando attenti a tenere ben separata la vita privata dal lavoro. Secondo le informazioni riportate, Toni e Manuela hanno due figli, Eduardo nato nel 1996 e Tommaso nato nel 2003.