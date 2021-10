Amici, Deddy ha ritrovato l’amore? Il cantante paparazzato con la star di Don Matteo

Deddy è uno dei giovani talenti del talent show Amici di Maria De Filippi. Sta cavalcando l’onda del successo grazie ai brani musicali che sta cantando su tutti i palcoscenici d’Italia. Di recente è stato visto in compagnia di una bella mora e non si tratta di Rosa Di Grazia. È una nota attrice.

Il percorso di Deddy ad Amici

Deddy si è proposto come cantante nell’edizione precedente del talent show di canale 5 più famoso. I telespettatori hanno subito amato il ragazzo per la sua umiltà, in quanto ha sempre ribadito di essere un barbiere con la passione del canto. Non a caso ha sempre indossato una collana con un ciondolo a forma di forbici. Durante i mesi di permanenza nella scuola ha avuto modo di conoscere l’ex fidanzata Rosa Di Grazia. La loro relazione è stata approvata da tutti i fan di Amici perché pura e piena d’amore. Una volta spente le telecamere hanno preso strade diverse. Tuttora non si sa cosa li abbia spinti a prendere questa decisione. Fatto sta che da qualche ora sta circolando sul web una notizia che ha come protagonista Deddy e un volto noto del piccolo schermo. Ecco di chi si tratta, anche lei è una bellissima dotata di talento.

Una cena sospetta

La ragazza in questione non è altro che un’attrice di Don Matteo, ovvero Mariasole Pollio. A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza: “Situazione Rosa e Deddy. I due hanno cercato in questi mesi di fare le cose con calma. E anche fuori dai social che non si fidava di Deddy. A quanto pare i due hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Tant’è che qualche giorno fa lei aveva messo il like ad un post e poi tolto subito dopo. Svelato l’arcano”. Poi ha aggiunto: “Ultimamente Deddy è spesso con Mariasole Pollio. Entrambi poco fa hanno postato la foto che erano al ristorante. Fatalità, lei l’ha tolta mentre Deddy no”. Inoltre ci sarebbero tante segnalazioni di coloro che erano presenti nel ristorante. Hanno confermato la complicità in base a sguardi e atteggiamenti che vanno oltre una semplice amicizia. I diretti interessati, davanti all’evidenza, usciranno allo scoperto? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Amici, Deddy fa una confessione sulla De Filippi: “Non le sarò mai abbastanza grato”

Rosa vista con Aka7even

Deddy e Rosa non hanno mai fatto sapere nulla ai fan perché lei ho voluto tutelare la loro storia da occhi indiscreti. In passato è stata vista in compagnia di Aka7even, anche lui allievo dell’ultima edizione. Entrambi, però, hanno subito messo in chiaro le cose punto sono legati da un profondo affetto che non ha nulla a che vedere con l’amore. Del resto si dice che Aka7even avrebbe nel cuore un’altra ragazza.

Leggi anche -> Don Matteo che fine ha fatto la Capitana? Ecco Maria Chiara Giannetta nuovo look