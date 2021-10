Frank Matano, avete mai visto la sua bellissima compagna? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Conosciamo tutti Frank Matano, uno dei nuovi comici più in vista del piccolo schermo, ma non tutti sanno che accanto a lui c’è una bellissima fidanzata: Ylenia Azzurretti.

Molto sappiamo dello youtuber, comico e attore italiano Frank Matano: dopo essersi fatto strada a colpi di video amatoriali e scherzi telefonici, l’uomo si è conquistato un posto nel cuore del pubblico italiano.

Frank è stato tra i protagonisti più apprezzati della prima edizione di LOL- Chi ride è fuori e sono tanti i telespettatori che non vedono l’ora di vederlo alle prese con un programma tutto suo.

Frank Matano e la fidanzata Ylenia: sempre più felici su Instagram

Lontano dai riflettori, Matano è felicemente fidanzato con Ylenia, una ragazza 32enne che si dichiara follemente innamorata del suo uomo, stando agli scatti che entrambi condividono sui rispettivi profili social. Ylenia e Frank sono avvezzi a pubblicare le immagini della loro quotidianità e si mostrano felici e profondamente legati da un sentimento reciproco.

LEGGI ANCHE –> Stefano Bronzato vince Italia’s Got Talent 2021 : ecco chi è

Scorrendo le fotografie condivise da Ylenia insieme al suo compagno si scorgono una serie di scatti bellissimi, come in occasione della fine dello scorso anno quando la ragazza ha deciso di pubblicare un’immagine con Frank, accompagnata da queste parole: “Diciamo che il 2020 lo ricorderò anche per cose belle. Buon natale”. La ragazza legata al simpaticissimo comico sottolinea così i bellissimi ricordi accumulati nel tempo in compagnia del suo fidanzato.

Ylenia Azzurretti, cosa fa la fidanzata di Frank Matano?

Scopriamo qualcosa di più a proposito della donna che fa battere il cuore del simpatico campano. Ylenia Azzurretti è nata a Caserta nel 1989 ed è nota nel mondo del gossip per essere diventata la fidanzata di Frank Matano. L’attrice bellissima è legata da tempo ad uno dei personaggi attualmente più amati e richiesti del piccolo schermo. Per il comico e yotuber quello trascorso è stato un anno davvero importante: dopo aver ricoperto il ruolo di giudice nel celebre programma di successo “Italia’s Got Talent”, Matano ha partecipato come concorrente nella prima e fortunatissima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”.

Anche la Azzurretti, proprio come il suo fidanzato Frank, lavora nel mondo dello spettacolo. In particolare Ylenia lavora come regista di documentari e nel suo curriculum ci sono diverse collaborazioni importanti, come quella con i The Jackal. Per quanto riguarda i suoi studi, invece, Ylenia ha conseguito una laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Napoli Federico II e vive pienamente quella che è la sua grande passione per il mondo della scrittura. Proprio questa sua inclinazione l’ha portata a sperimentare diversi linguaggi nel settore della regia e della sceneggiatura.

LEGGI ANCHE –>Professione youtuber: ma quanto si guadagna? Cifre da capogiro

Chissà che i due non decidano di trasformare il loro legame sentimentale in un proficuo sodalizio artistico dando vita, sfruttando le rispettive professionalità, a un programma che faccia divertire i telespettatori con la presenza di uno dei giovani comici più amati dal pubblico di ogni età: dopo LOL quale sarà il prossimo successo di Frank Matano?