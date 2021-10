“Mietta sei vaccinata?”, Selvaggia Lucarelli incalza la cantante che però non risponde: bufera a Ballando con le Stelle

Il confronto tra la giudice Selvaggia Lucarelli di Ballando con le Stelle e la concorrente Mietta – che non si esibita causa Covid – ha acceso un dibattito sui social. Ecco tutto quello che è successo.

Mietta non si è esibita causa Covid

Nella serata di ieri, una coppia non si è esibita durante il secondo appuntamento con Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci. Si tratta della cantante Mietta, accompagnata dal maestro Maykel Fonts, risultata positiva al Covid. Per ovvie precauzioni, e per il rispetto dei protocolli, anche Fonts è in autoisolamento. Non è mancata però la polemica durante la trasmissione, dal momento che, sabato sera, Mietta era a cena con Sabrina Salerno, ma quest’ultima ha regolarmente partecipato alla gara.

Brava Selvaggia Lucarelli.

Se è vaccinata non capisco perché non lo dica: io sono orgoglioso di essere vaccinato.

Avrebbe dato anche l’esempio a casa.

Evidentemente…#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/xForpRieYi — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 23, 2021

In collegamento dall’albero dove è tutt’ora in quarantena, Mietta ha spiegato: “Purtroppo sono risultata positiva ma non ho sintomi, comunque sto molto bene”. Una vicenda che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori, ma non è finita qui. Infatti, la cantante, ha avuto un battibecco con la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli.

La domanda di Selvaggia Lucarelli

La giudice del programma chiede: “Mietta sei vaccinata?”, ma la cantante sembra voler sfuggire alla questione: “Ma perché dobbiamo parlare di questo? Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno”. Il ballerino Font, invece, non esita: “Certo che sono vaccinato”.

L’atteggiamento di Mietta ha fatto scoppiare un vero e proprio putiferio sui social. Ad ogni modo, qualora la cantante dovesse risultare ancora positiva sabato prossimo, avrà la possibilità, come prevede il regolamento di Ballando con le Stelle, di esibirsi a distanza. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nella metà della prossima settimana.