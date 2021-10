Che tempo che fa, anticipazioni domenica 24 ottobre: arriva un ospite internazionale in studio

Come di consueto anche nella prima serata di domenica 24 ottobre andrà in onda il classico appuntamento con Che tempo che fa, talk show storico di casa Rai condotto da Fabio Fazio. Ecco quali saranno gli ospiti della puntata.

In onda dal 2003, Che Tempo che Fa è indubbiamente uno dei contenitori di maggiore successo di casa Rai che nel corso degli anni è riuscito a conquistare milioni di telespettatori diventando una vera e propria istituzione della televisione italiana. Il programma condotto da Fabio Fazio è inoltre riuscito ad affermarsi come un’importante vetrina perla promozione delle nuove uscite da parte di artisti, musicisti e scrittori di caratura nazionale e internazionale.

Ed Sheeran a Che tempo che fa

Nella serata di domenica 24 ottobre, il padrone di casa Fabio Fazio ospiterà un nome internazionale del mondo della musica, indubbiamente tra gli artisti più seguiti al momento. Si tratta di Ed Sheeran, musicista di fama mondiale, che sarà presente a Che tempo che fa domenica in occasione dell’uscita del suo nuovo album =, prevista per il 29 ottobre. Secondo le indiscrezioni, il cantante oltre alla classica intervista, avrà anche modo di esibirsi con due brani, Bad Habits e Shivers, entrambi contenuti nel nuovo disco.

Gli ospiti internazionali di Fabio Fazio

Fabio Fazio e tutta la squadra di Che tempo che fa, con questo ospite, confermano un’altra volta di essere i contenitore più adatto in Italia per personalità internazionali. Infatti nel corso di 18 anni di messa in onda il conduttore ha avuto modo di ospitare nomi noti in tutto il mondo come Adele, Tom Hanks, Lewis Hamilton, Emmanuel Macron, John Travolta, Quentin Tarantino e più recentemente Barack Obama, Bill Gates, Nency Pelosi e molti altri.

Gli altri ospiti di domenica 24 ottobre

Per scoprire quali saranno gli altri ospiti presenti durante l’appuntamento di domenica non resta che aspettare la messa in onda della puntata e prepararsi a cantare dal divano di casa i brani di Ed Sheeran. Ovviamente non mancherà Luciana Litizzetto, ormai diventata una presenza fissa nello show, in grado di controbilanciare la serietà di Fabio Fazio grazie alla sua simpatia.