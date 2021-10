Domenica In, anticipazioni 24 ottobre: tutti gli ospiti di Mara Venier

Si preannuncia una puntata ricca di ospiti quella del 24 ottobre nel programma Domenica In, ecco tutte le anticipazioni riguardo al prossimo appuntamento da Mara Venier in questo fine settimana.

Cosa è accaduto nelle ultime puntate

Protagonisti delle ultime puntate della trasmissione, i vari concorrenti dell’edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Rai Uno è iniziato 15 giorni fa e viene trasmesso ogni sabato sera. Oltre a loro, anche i partecipanti di Tale e quale show, il cui inizio è invece avvenuto da oltre un mese, e sempre in diretta, stavolta il venerdì, sulla rete ammiraglia dell’emmitente di Viale Mazzini.

I dati di ascolto nelle prime puntate di Domenica In hanno evidenziato una media intorno ai 2 milioni di spettatori in media, mentre lo share si avvicina al 15%. La stagione in corso è la 46esima, quarta volta di fila per Mara Venier, la quale ha condotto ben 13 edizioni fino ad ora dello storico programma, raggiungendo lo storico record detenuto da Pippo Baudo alla conduzione del contenitore domenicale televisivo.

Chi sarà presente questa domenica da Mara Venier

Anche per questa domenica saranno presenti alcuni componenti del cast di Ballando, a partire dai concorrenti Federico Fashion Style ed Arisa, fino ai giudici Guillermo Mariotto ed Alessandra Mussolini, quest’ultima in rappresentanza della giuria popolare della trasmissione di ballo e reduce dalla polemica con Selvaggia Lucarelli. Nel salotto di Mara Venier troveremo anche diversi attori, tra cui Elena Sofia Ricci, poi sarà la volta di Diego Abatantuono e Frank Matano per presentare il loro prossimo film in uscita, intitolata Una notte da dottore.

Inoltre ci saranno anche Roberto Alessi, Pierluigi Diaco, la coppia formata da Myrta Merlino e Marco Tardelli, infine il cantante Deddy. Si potrà seguire la prossima puntata del programma Domenica In a partire dalle ore 14 in diretta tv su Rai Uno, mentre per lo streaming basterà collegarsi sul sito RaiPlay.