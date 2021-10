Ballando con le Stelle, volano gli stracci tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini: “Lascio il programma”

Clamoroso quanto è successo nella trasmissione Ballando con le stelle, dove le parole di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Alessandra Mussolini potrebbero portare all’abbandono del programma da parte dell’ex parlamentare, vediamo cosa è accaduto tra le due.

L’episodio dello scontro

E’ appena iniziata l’edizione 2021 di Ballando con le stelle, ma con tale avvio si aprono le prime polemiche. La prima puntata ha visto la coppia formata dalla cantante Arisa e dal partner di ballo Vito Coppola prevalere sulle altre, grazie ai 50 voti bonus, mettendosi alle spalle Morgan insieme ad Alessandra Tripoli, subito dopo in classifica troviamo Mietta e Bianca Gascoigne, accompagnate rispettivamente da Maykel Fonts e Simone Di Pasquale.

I risultati in termini di ascolto della prima puntata sono stati buoni ed anche il clima all’interno del programma sembrava tranquillo, ma uno dei 5 giudici, vale a dire Selvaggia Lucarelli, è stata protagonista su Instagram di una risposta al veleno nei confronti di Alessandra Mussolini, la quale insieme a Rossella Erra rappresenta la giuria popolare. Alla domanda di un suo follower, riguardo ai motivi per cui l’ex parlamentare si trovasse in trasmissione, la giornalista ha risposto secco: “Le dittature prima o poi finiscono”, riferendosi al fatto di essere la nipote del Duce.

Cosa potrà accadere

Dopo la risposta della Lucarelli non si è fatta attendere la replica della Mussolini, la quale ha dichiarato come non ci siano più le condizioni per continuare il programma. Tutto questo a distanza di poche ore tra una dichiarazione e l’altra, ricordiamo come Ballando con le stelle vada in onda sabato sera, resta da capire se le sue intenzioni siano dettate dal momento o se rimarrà della sua idea di non partecipare più al programma condotto da Milly Carlucci.

Proprio la conduttrice della trasmissione dovrebbe mediare tra le due protagoniste della vicenda, già in passato reduci da qualche scontro, quando la Mussolini partecipava come concorrente. Appuntamento dunque a sabato 23 ottobre, in modo tale da capire se il caso sarà rientrato o meno.