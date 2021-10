Ambra Angiolini, dopo l’addio a Massimiliano Allegri trasloca: rischi legali per la conduttrice

Purtroppo Ambra Angiolini, una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo italiano, è al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. Adesso sta preparando le valigie per recarsi in un’altra abitazione, lontano dall’ormai ex fidanzato.

La fine della storia d’amore di Ambra e Allegri

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono sempre apparsi felici e sorridenti, ragion per cui in tanti non si sarebbero mai aspettati un simile finale. Sono stati insieme per tanto tempo, ma adesso si sono detti addio e la conferma è stata data da settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sono state pubblicate delle foto che ritraevano la donna in lacrime, quindi il gossip si è scatenato su di lei. Ancor prima del lockdown del 2020, aveva dichiarato che c’erano degli alti e bassi nel rapporto. La situazione è peggiorata nel momenti in cui lo scorso agosto l’allenatore ha lasciato la casa milanese che condivideva con la Angiolini per recarsi a Torino per motivi di lavoro. Secondo il settimanale ci sarebbe stato un tradimento di mezzo da parte di lui, e Ambra avrebbe anche delle prove a tal proposito. di conseguenza è stata messa la parola fine. Secondo quanto riportato dai giornali, adesso sta cercando un altro appartamento, anche perché quello attuale è di proprietà di Allegri e Ambra rischierebbe di incappare in azioni legali. Stando sempre ai rumors citati dal settimanale, ad Ambra sarebbe stato chiesto un affitto.

“E’ un momento in cui non si vince, non si perde”

Ambra per amore si era trasferita da Brescia a Milano. E’ stata sposata con Francesco Renga dal 2004 al 2015 e dal loro amore sono nati Jolanda e Leonardo. Una volta avuto il divorzio, Ambra aveva riscoperto l’amore tra le braccia dell’allenatore. Adesso sta facendo i conti con la triste realtà, però sta affrontando il tutto con giusta la predisposizione. “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte”, ecco cosa ha dichiarato durante un’intervista. Con la figlia Jolanda dovrà andare via dalla casa condivisa con Allegri per trovarne un’altra e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

“Ma è davvero necessario infierire?”

Sul web in tanti si sono lamentati del tapiro che Ambra Angiolini ha ricevuto da Striscia la notizia per via del tradimento che ha subito. Molti sostengono che non è stato carino mettere il dito nella piaga. Si è fatta sentire la figlia che ha pubblicato un Instagram story per mettere in risalto la sua disapprovazione sul trattamento che la madre ha ricevuto: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti. Ma è davvero necessario infierire?”.

