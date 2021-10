Heather Parisi rivelazione choc: “I miei figli? Non vanno a scuola da sei anni”

A distanza di tanti anni, ogni qual volta risentiamo in tv Cicale o Disco bambina ci viene voglia di cantare e ballare. L’autrice di questi – e tanti altri – tormentoni senza tempo è ovviamente lei, Heather Parisi.

La carriera di Heather è stata caratterizzata da popolarità e un susseguirsi di successi. Nata a Los Angeles, ma naturalizzata italiana, oggi la showgirl vive a Hong Kong con la sua famiglia già da diversi anni. Molto attiva sui social, la ballerina ha deciso di raccontare ai suoi follower la modalità in cui ha scelto di far studiare due dei suoi figli, i gemelli Elizabeth e Dylan, nati dall’amore con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. Scopriamo insieme le parole di Heather.

Nuovi metodi di apprendimento

Negli ultimi due anni, a causa del Coronavirus, tutti noi abbiamo dovuto cambiare radicalmente le nostre abitudini e fare i conti con una nuova normalità, fatta di disinfettanti, mascherine e distanziamento sociale. Stiamo ancora pagando il prezzo di questa terribile situazione che ha stravolto le nostre vite, ma la categoria alla quale, senza dubbio, sono stati chiesti più sacrifici, è stata quella composta da bambini, adolescenti e ragazzi. Il Covid ha portato via ai giovani due dei loro anni più belli, durante i quali non hanno potuto festeggiare compleanni, lauree, diplomi… e non hanno potuto neanche frequentare le lezioni scolastiche in presenza, schiacciati dal peso della didattica a distanza.

Heather Parisi, a tal proposito, ha voluto dire la sua tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. La ballerina, attraverso una bellissima foto che ritrae uno dei suoi bambini con i capelli tinti di blu, ha affermato quanto segue: “Elizabeth e Dylan sono abituati a non frequentare la scuola perché fanno ‘homeschooling‘ (da sei anni), quindi è stato più facile per loro, dal momento che socializzano costantemente quando i loro amici non sono a scuola e organizzano ‘sleepover’ con amici ogni weekend! Ma ho pensato che ci fosse bisogno di osare qualcosa in più… per distrarli, per farli sentire un po’ ribelli, che poi è il modo in cui ciascuno di noi afferma la propria personalità. E qual è stato il loro osare? Tingersi di nuovo i capelli! […]”.

I valori di mamma Heather

Heather Parisi ha di recente rivelato di quanto per lei sia importante il modo in cui ogni genitore decide di educare i propri figli. La famiglia, si sa, è il nucleo da cui parte tutto, e una buona impronta data oggi a livello familiare può far sì che gli adulti di domani siano persone corrette, rispettose ed educate.

In tema di educazione e genitorialità, la ballerina ha sempre dichiarato: “Sono una mamma molto severa. Non faccio fatica ad ammetterlo. Da ballerina, nella mia infanzia e nella mia adolescenza, sono cresciuta con due regole ferree: disciplina e rigore. E ai miei figli chiedo di fare altrettanto. Ho imparato sulla mia pelle che la vita, là fuori, non fa sconti a nessuno”.