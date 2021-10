William e Kate, l’incredibile regalo per il principino George da parte di nonno Carlo

Di recente si sta parlando del primogenito del principe William e Kate Middleton per un gesto del nonno, ovvero il Principe Carlo. Ecco cosa avrebbe fatto per amore del nipotino. Tutti i sudditi concordano con la sua scelta.

Un regalo speciale per il figlio di William e Kate

In questi giorni è stata organizzata una festa in onore di Lady Diana prevista per il 19 ottobre e Harry e Meghan Markle non si presenteranno. Lo scopo del party è legato alla statua dedicata alla principessa, collocata nei giardini londinesi di Kensington Palace il 1° luglio 2021. In quell’occasione William e Harry si sono rivisti e molti credevano che si sarebbero riappacificati, ma qualcosa è andato storto. I duchi di Sussex avrebbero avuto degli impegni con il libro di Harry che a breve verrà divulgato. In realtà si dice che non abbiano gradito il trattamento di sufficienza ricevuto a un evento qualche mese fa. Ciò dimostra che le dinamiche della famiglia reale inglese catturano sempre l’interesse dell’intero pianeta. Una notizia recente riguarda il principino George. Nonostante venga cresciuto come un bambino comune, gode di privilegi più unici che rari. Ecco a cosa è stato dato il suo nome.

Un bosco porta il nome di George

Il principe Carlo ha rilasciato un’intervista alla BBC, in cui ha dichiarato che il bosco della casa di Balmoral porta il nome del nipote George. Questo bosco esiste davvero ed è un omaggio del Principe di Galles al primo nipotino. Ha piantato un albero, il primo per esattezza, in onore del piccolo venuto al mondo il 22 luglio 2013. Con la sua nascita è diventato nonno per la prima volta, così ha deciso di chiamare il suo pezzo di terra Il bosco di George. Durante l’intervista ha voluto parlare anche dell’emergenza ambientale che sta devastando la Terra nell’ultimo periodo. I sudditi sanno che si è sempre interessato a questo argomento, per questo motivo nel suo piccolo sta cercando di dare uno spazio verde per ridare vitalità al mondo della flora.

Leggi anche -> Harry e Meghan, smacco alla coppia reale William e Kate: i due si prendono la scena internazionale

Il principe Carlo: ambientalista convinto

Il Principe Carlo ha voluto far combaciare il suo interesse sulla crisi ambientale e disastro climatico con gli affetti familiari. Ha ereditato questa missione dal principe Filippo di Edimburgo che è venuto a mancare ad aprile. Lui era un ambientalista convinto e il Principe Carlo ha voluto seguire le sue orme. E’ ben risaputo il suo affetto per i nipoti. Basta pensare che tempo fa ha fatto una dedica al nipotino Archie condividendo una foto con lui e il padre William. Non c’era traccia di Meghan.

Leggi anche -> Nuove indiscrezioni sulla famiglia reale inglese: come educano i loro figli William e Kate?