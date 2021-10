Nella terza stagione della fiction di Rai 2, l’attore Francesco Montanari, uno dei protagonisti che presta il volto al magistrato Saverio Barone, svela le ultime novità della fiction.

E’ in arrivo una ricca stagione autunnale piena di novità e colpi di scena, così come in programma nel palinsesto Rai, il ritorno della serie televisiva de Il Cacciatore. La terza stagione è alle porte e già preannuncia tante novità e tante situazioni entusiasmanti che appassioneranno il pubblico da casa.

Il protagonista principale è l’attore Francesco Montanari, il quale presta il volto al magistrato della fiction, Saverio Barone. L’ottimo lavoro professionale compiuto da Montanari è stato premiato nel 2018 con il Premio Flaiano per la miglior interpretazione maschile e lo stesso anno, nel Festival di Cannes, Francesco è stato premiato anche come miglior attore.

Mentre è iniziato il countdown per la terza stagione de Il Cacciatore, è stato proprio Francesco Montanari a svelare le grandi novità in programma, attraverso le pagine della rivista Tele Più. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il Cacciatore 3: Francesco Montanari anticipa le ultime novità

La terza edizione della fiction di Rai 2 sta riscaldando i motori e, in un’intervista, l’attore protagonista de Il Cacciatore svela le ultime novità della serie.

Il personaggio di Saverio Barone, a cui presta il volto, non sarà più l’unico protagonista ma arriverà sulla scena un nuovo magistrato ad affiancarlo, Paola Romano, interpretata dall’attrice Linda Caridi. L’arrivo di questo nuovo personaggio, sicuramente creerà uno scossone al Barone.

Perché i produttori hanno deciso di introdurre una una nuova figura femminile? L’arrivo del nuovo magistrato sarà fondamentale, almeno per le prossime sedici puntate, per cercare di fare da spalla a Saverio Barone, dandogli aiuto e conforto. Il magistrato, infatti, nelle ultime due stagioni è stato ossessionato dalla ricerca bramosa di scovare i criminali mafiosi e arriva alla terza edizione ‘stanco e impaurito’.

La rivelazione è stata data dallo stesso Montanari che anticipa come il personaggio di Barone inizierà a provare la paura. “E’ una paura di morire prima della sua utopistica idea di riuscire a prendere tutti i ricercati nel suo mirino” queste le dichiarazioni dell’attore a Tele Più.

Saverio Barone al centro della terza edizione

Per il magistrato sarà questa una stagione cruciale che lo vedrà fare i conti con le situazioni personali. Oltre ad iniziare a sperimentare la paura della morte, Saverio Barone vive da un anno e mezzo chiuso in un bunker a causa delle minacce ricevute.

Non solo preoccupazioni per la sua incolumità fisica ma vere e proprie riflessioni di vita vedranno il Barone al centro delle vicende de Il Cacciatore perché, come confessato da Montanari, il giovane ragazzo inizierà a fare i conti con l’età che avanza.

Ci saranno anche tanti grattacapi sentimentali. Il magistrato è separato dalla moglie che, insieme alla loro figlia Carlotta, vivono in un’altra città. Il Barone inizierà a soffrire per questa lontananza e cercherà di recuperare i rapporti con sua figlia mentre nella sua vita entrerà la nuova figura femminile del magistrato Romano con la quale, almeno all’inizio, non ci saranno rapporti di lavoro molto semplici.