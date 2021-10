Uomini e Donne, il tatuaggio di Joele Milan per il programma: “Incidente di percorso”

Trovare una persona, al giorno d’oggi, che non abbia almeno un tatuaggio, diventa sempre più raro e difficile. L’usanza di incidere sulla propria pelle frasi, disegni e ricordi di esperienze vissute o persone care, negli ultimi anni si è diffusa non solo tra i più giovani, ma anche tra uomini e donne di tutte le età. C’è anche chi sceglie di tatuarsi, invece, qualcosa che serva da promemoria per ricordare errori commessi, in modo tale da non ripeterli mai più.

A proposito di tatuaggi, l’ex tronista del dating show Uomini e Donne, Joele Milan, ha voluto dedicare alla sua breve e turbolenta esperienza sul trono un ricordo speciale: un disegno indelebile sul quadricipite per non dimenticare mai il suo “incidente di percorso”, come lui stesso lo ha definito. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando un ricordo diventa davvero indelebile

Nella vita di ognuno di noi si avvicendano periodi belli e periodi decisamente da dimenticare. Nel momento in cui si prende la decisione di fare un tatuaggio, non per forza il soggetto di esso deve appartenere a un ricordo positivo. Ci si può tatuare qualsiasi cosa, l’importante è essere consapevoli di ciò che si fa. Joele Milan, dopo essere stato cacciato da Maria De Filippi dagli studi di Uomini e Donne a causa della sua volontà di sentire una delle corteggiatrici, Ilaria Melis, eludendo le regole del dating show, ha deciso di compiere un gesto mai fatto prima. Terminata la sua breve ma intensa attività televisiva, Joele ha deciso di ricordare per sempre l’accaduto tatuandosi sul quadricipite il simbolo dell’esperienza appena conclusasi.

Ecco che poche ore fa, Joele ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale il video in cui mostra il suo nuovo tatuaggio: un trono sgangherato e danneggiato. Ovviamente, i commenti di hater e fan non si sono fatti attendere.

“Buffone”, “Ridicolo”, “Che stupidità”, tuonano alcuni hater contro Joele. Tra i suoi follower, tuttavia, c’è anche chi invece ha apprezzato il gesto del ragazzo: “Adoro!”, “Come sempre sei un grande!”, “Ottimo modo per esorcizzare l’accaduto. È la tua storia, è un pezzo del tuo percorso e fai bene a portare con te l’esperienza. Bravo!”.

Le dichiarazioni di Joele dopo l’accaduto

Dopo aver letteralmente perso la poltrona, Joele Milan ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha voluto raccontare la sua versione dei fatti e chiarire le sue reali intenzioni. L’ex tronista ha più volte ribadito di aver fatto quel discorso alla sua corteggiatrice solo a scopo provocatorio, e non per trasgredire le regole del programma di Queen Mary.

Nel corso dell’intervista, Joele ha affermato quanto segue: “Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato. […] Non sono apparso per quel che sono veramente, le mie erano solo battute, non volevo fare niente di nascosto”.