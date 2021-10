La Casa di Carta 5 – seconda parte: cast, trama e protagonisti | Tutte le anticipazioni

Sta per essere trasmessa La casa di Carta 5, andiamo a vedere quando esce in streaming su Netflix e quale sia la trama della serie spagnola, oltre al cast degli attori della prossima stagione molto attesa.

Il successo della serie

Nata in Spagna nel 2017, la Casa di carta ha appassionato diversi spettatori in tutto il mondo, compresa l’Italia. Ideato da Alex Pina, celebre per aver creato Los Serranos, da cui ha tratto ispirazione nel nostro Paese, I cesaroni. Le vicende de La casa di Carta riguardano una banda di soggetti, ognuno dei quali con un proprio soprannome, molti dei quali attinenti ad una città, il capo è invece chiamato il Professore. I criminali intendono effettuare un’ambiziosa rapina, allo scopo di ottenere una serie di banconote e scappare con il bottino, alla fine della prima stagione ci riusciranno, fuggendo poi su isole tranquille, salvo poi ritornare ad effettuare altri furti negli anni successivi.

Il successo di quest’idea ha portato a numerosi successi, tra cui quello del 2018 agli International Emmy Award come migliore serie drammatica. Inizialmente distribuita su Antena 3, è stata poi trasmessa in streaming su Netflix, attirando oltre 34 milioni nella terza serie, poi saliti a 65 nell’ultima, conclusasi con le morti di Tokio e Gandia, a termine di una serie di scontri cruenti.

Cosa vedremo nella prossima stagione

La quinta stagione avrà inizio il prossimo 3 dicembre, attraverso 5 episodi, così come era avvenuto lo scorso settembre nella prima parte, e racconterà attraverso flashback, la storia dei criminali coinvolti nella banda, oltre all’obiettivo di rapinare la Banca di Spagna. Una delle novità della prossima stagione riguarderà Rafael, il figlio di Rio ed esperto di ingegneria informatica, il resto del cast è confermato, a parte chi interpreta Tokio.

Appuntamento dunque a venerdì 3 dicembre, ogni puntata durerà quasi un’ora e sarà ancora una volta visibile sulla piattaforma streaming Netflix, la quinta stagione sarà anche l’ultima, dopo questa La casa di carta si concluderà definitivamente, aumentando l’attesa dei tanti fruitori della serie tv spagnola.