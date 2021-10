Marica Pellegrinelli, lo sfogo social: “È passato un anno ma non sono ancora…”

Marica Pellegrinelli è una delle donne più affermate e note del mondo dello spettacolo italiano. Purtroppo come tanti ha dovuto fare i conti con il Covid. Ha ammesso di non essersi ancora ripresa del tutto, nonostante sia passato un anno da quando si è imbattuta nel virus.

La confessione di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli è nata a Bergamo il 17 maggio 1988 ed è un’ attrice e top model di spicco. È stata spesso al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Eros Ramazzotti. Quando aveva 21 anni l’ha premiato salendo sul palco dell’evento Wind Music Awards ed è stato amore a prima vista. Dopo essere convolati a nozze, dal loro amore sono nati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e non sono mai stati chiacchierati per tradimenti o altro. Tuttavia la loro relazione è giunta al termine e dopo un po’ lei è stata vista in compagnia di altri uomini. Nell’estate del 2021 è stata avvistata più volte in compagnia di un ex di Belen Rodriguez, ovvero Marco Borriello. Sarebbe volata a Mykonos per festeggiare il compleanno del calciatore, al quale avrebbe dedicato delle attenzioni tutt’altro che amichevoli. Nonostante tutto è ben risaputo che la donna cerca di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Stavolta ha fatto un’eccezione per comunicare che non si è ancora ripresa del tutto dal Covid.

“Cerco di capovolgere la prospettiva”

“E’ passato un anno ma non sono ancora come il 12 ottobre 2020. È difficile rimanere lucidi oggi, dopo tutto quello che abbiamo passato, ma dobbiamo provare. La vita è un dono stupendo”. Poi ha proseguito: “Un anno esatto fa, mi svegliavo dopo una notte di tormenti ed ero malata…sì: proprio quella malattia che sentivo rimbombare in ogni voce da 8 mesi. Cerco di capovolgere la prospettiva, vedere tutti i cambiamenti positivi che ha creato nella mia vita e vi assicuro: non sono pochi! Innumerevoli fatti e conseguenze negative, dolorose…sia personali che collettive…cerco di analizzare e di arginare le emozioni. Ogni avvenimento, anche il più doloroso, può essere un’occasione: sta a noi coglierla“. Ecco cosa ha riportato nella didascalia di uno scatto pubblicato di recente che la ritrae sotto la torre Eiffel. Gli utenti social sanno che ha affrontato con difficoltà la pandemia, ma per fortuna è riuscita ad avere la meglio, seppur con qualche strascico.

Leggi anche -> Eros Ramazzotti a Mykonos in dolce compagnia. Ecco chi è la bellissima, esplode il gossip

“Abbiate la decenza di non inventarci ogni settimana qualcosa”

Quando la Pellegrinelli ed Eros si sono lasciati, il gossip si è scatenato soprattutto quando lui è stato beccato con altre donne, come l’ex tronista Sonia Lorenzini. La modella, invece, aveva invitato la gente a non fantasticare sulla fine della relazione. Del resto cerca di tutelare sé stessa da ogni tipo di pettegolezzo. Dall’estate fino a oggi si sta parlando della presunta relazione con Borriello e pare che non abbia detto nulla a riguardo. Starà bollendo qualcosa in pentola?

Leggi anche -> Marica Pellegrinelli maschera e amore da copertina | Estate senza Eros Ramazzotti