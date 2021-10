Una triste e brutta pagina di storia della televisione brasiliana ha come protagonista la ex gieffina Dayane Mello, attualmente concorrente de La Fazenda. A parlare della vicenda è Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello, 32 enne di origini brasiliane, è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, tanto da guadagnarsi la finale. Nella passata edizione del reality show di canale 5, Dayane Mello è stata ben 169 giorni reclusa nella Casa di Cinecittà, decidendo di restare in gara anche quando le è stato comunicato che suo fratello minore aveva perso la vita in un fatale incidente automobilistico.

Nonostante le aspre critiche ricevute dal pubblico per questa ‘anomala’ scelta, Dayane Mello aveva giustificato la sua decisione dicendo di voler restare in Casa perché lì si sentiva protetta e al sicuro e i suoi coinquilini per lei erano diventati una famiglia. Peccato, però, che lo stesso sembra non stia accadendo a La Fazenda, il reality show brasiliano dove la Mello è in gara.

A quanto pare la modella sembra essere stata vittima di un presunto stupro da parte di un altro giocatore in gara, Nego do Borel. Sulla vicenda e sulla questione che Dayane sia ancora in gara nel reality brasiliano, si sta molto discutendo anche in Italia e questa volta a pronunciarsi è una sua ex coinquilina e amica, che conosce la Mello molto bene: Rosalinda Cannavò. Ecco quali sono state le sue considerazioni.

Sul caso Mello parla Rosalinda Cannavò: cos’ha detto?

Rosalinda e Dayane sono state molto legate nella Casa del Grande Fratello Vip, tanto che il pubblico ha interpretato anche in maniera ambigua la loro profonda amicizia. In ogni caso, la Cannavò allo stato dei fatti conosce molto bene la modella e ha deciso di dire la sua sulla presunta violenza sessuale che la vede coinvolta.

Intervistata nella trasmissione il ‘Bianco e Nero’, Rosalinda ha usato un aggettivo diretto per commentare il caso Mello: “manipolata”. “Oso dire manipolata perché analizzando la situazione in maniera oggettiva si tratta di manipolazione, non c’è altra definizione” ha così spiegato la ex gieffina.

“Non era serena …”

Sempre durante l’intervista, Rosalinda ha raccontato di aver sentito Dayane prima del suo ingresso nel reality brasiliano e l’ha definita non serena e molto titubante di partecipare. Effettivamente la stessa Dayane Mello ha confermato quanto dichiarato da Rosalinda dicendo di non sentirsi molto pronta a ricominciare un nuovo reality dopo il Grande Fratello Vip. “Mi sento fragile in questo momento” ha detto la Mello.

Sul caso Mello, in cui si indaga per capire se c’è stato davvero un episodio di violenza da parte di Nego do Borel su Dayane, considerando che quest’ultima non ricorda nulla, poiché aveva bevuto molto, la Cannavò fa le sue considerazioni.

Per Rosalinda è una violenza perché Dayane la mattina dopo si è svegliata senza vestiti e non ricorda nulla. Inoltre la Cannavò ha detto che anche durante il Grande Fratello Vip si facevano feste e si beveva ma la produzione dava a disposizione tre bottiglie di vino per tutto il gruppo e non cocktail su cocktail come hanno fatto in Brasile.

LEGGI ANCHE : Dayane Mello molestata nel reality La Fazenda: choc in Brasile

LEGGI ANCHE : Dayane Mello, foto al mare con Leonardo Di Caprio | Lei precisa. “Siamo solo amici”

“Ma tutto questo è legale? Possono mettere a rischio le persone? Gli è permesso somministrare tutti quei drink?” si chiede l’ex gieffina, tanto amica di Dayane.