Anna Tatangelo parla della gravidanza di Denise Esposito: “Gigi? Lo abbiamo saputo dai giornali, ma io…”

Anna Tatangelo, volto tra i più apprezzati del panorama musicale e d’intrattenimento italiano, in una recente intervista ha parlato della gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio. Ecco le parole della cantante.

La relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, durata per ben 14 anni passati tra alti e bassi, è stata indubbiamente tra le più apprezzate e chiacchierata del panorama italiano. Dopo un lungo periodo di crisi i due nel marzo del 2020 i due hanno annunciato la loro separazione.

Una nuova vita per Anna e Gigi

Ma ormai questa situazione sembra essere acqua passata, infatti sia Anna che Gigi sembrano essere riusciti a rifarsi una vita trovando dei nuovi compagni. Nel caso della conduttrice e cantante si tratta del rapper e autore Livio Cori con cui è stata paparazzata durante l’ultima estate, mentre per il musicista napoletano si tratta di Denise Esposito, che nella vita fa l’avvocato ed è sempre stata una grande fan della musica di D’Alessio.

Gigi D’Alessio diventerà padre, di nuovo

Ma la notizia che ha reso ancora più torrido l’agosto appena passato è stata indubbiamente la presunta gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio. Lo scatto, riportato dalla rivista Chi, vede il cantante napoletano su una barca mentre tocca con tenerezza la pancia della sua nuova compagna. La notizia è stata poi indirettamente confermata da Denise che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che non lascia alcun dubbio.

Il commento di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, ospite a Verissimo su Canale 5, non ha potuto sottrarsi a una domanda riguardante questa nuova avventura per il suo ex. La cantante a tal proposito ha dichiarato: “L’abbiamo saputo dai giornali –riferendosi a se stessa e al figlio Andrea- Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la serenità di mio figlio, perciò farò sempre il possibile per vederlo sorridere”. Insomma la conduttrice di Scene da Matrimonio sembra essere poco interessata alla vita del suo ex compagno ma pronta a fare di tutto per collaborare con lui per il bene di loro figlio, Andrea.