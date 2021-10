GF Vip 6, lo sciopero dello fame annunciato da Jo Squillo dura pochissimo: due concorrenti si tirano indietro

Il Grande fratello Vip 6 sta regalando tante emozioni al pubblico di canale 5. I concorrenti riescono sempre a tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo con le dinamiche che creano tra le mura della casa. Di recente si sta parlando di Jo Squillo e di altre donne che non hanno mantenuto la parola data. Ecco cosa è successo.

Nuova polemica per un gesto di Jo Squillo

In questi giorni si sta parlando della complicità a palese tra Alex Belli e Soleil Sorge. Secondo quanto riportato dall’ex di lui Mila Suarez, probabilmente a breve potrebbe sbocciare un sentimento che va ben oltre l’amicizia. Infatti durante un’intervista non ha esitato a parlare dei tradimenti che ha ricevuto dall’attore, quindi non si stupirebbe se accadesse stavolta ai danni della moglie Delia Duran. Da qualche ora, invece, è al centro dell’attenzione Jo Squillo. Durante una delle prime puntate dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip ha indossato il velo nero per ricordare la condizione che le donne in Afghanistan stanno tornando a rivivere. Era inevitabile che fosse criticata. Adesso ha voluto fare uno sciopero della fame per un motivo ben preciso e a lei si sono affiancate Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Ma qualcosa sembra essere andato storto.

Nobile causa per Chico Forti

Jo squillo ha menzionato la vicenda di Chico Forti. Nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d’America. Nel 2020 grazie a Luigi Di Maio ha avuto la possibilità di scontare la pena in Italia. Molti sostengono che la casa del reality non sia idonea ad affrontare questo tema complesso da un punto di vista giudiziario, politico e diplomatico. Venerdì sera ha dichiarato davanti alle telecamere che avrebbe fatto lo sciopero della fame e la Fico e Sophie si sarebbero unite a lei. Le due, senza rendersene conto, hanno pronunciato una frase che ha sminuito le nobili intenzioni: “Si, facciamolo, così se usciamo lunedì sera siamo anche più magre”. Un gesto simile si fa perché si crede nella protesta e le due dopo qualche ora ci sono rifugiate in magazzino per mangiare di nascosto. Il motivo? Evitare la furia della compagna d’avventura.

La Fico e Sophie presto saranno smascherate

Quando gli altri stavano preparando la cena, Jo Squillo è rimasta in un angolo e ha fatto un discorso: “Voi mangiate la carne, noi ci nutriamo invece di spiritualità e di acqua. Abbraccio le sorelle, Raffaela e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta”. Sicuramente scoprirà in puntata che l’ex di Mario Balotelli è l’ex tronista di Uomini e Donne non hanno mantenuto la parola. La farsa, dunque, verrà fuori.

