Alberto Matano in giro con i genitori per la Capitale: lo scatto di famiglia

Alberto Matano è indubbiamente uno dei conduttori più popolari e apprezzati del panorama televisivo italiano, ma avete mai visto la sua famiglia al completo? Ecco chi sono i genitori del giornalista calabrese.

Nato a Catanzaro nel settembre del 1972, Alberto ha dato il via alla propria attività da giornalista già nel periodo universitario scrivendo per il quotidiano Avvenire. Dopo essersi laureato in giurisprudenza nel 1995 presso la Sapienza di Roma, Matano ha iniziato a lavorare per l’agenzia televisiva Rete News.

Il percorso di Alberto Matano

Il debutto televisivo per Alberto è arrivato nel 1998 grazie all’agenzia stampa Ansa per poi passare in casa Rai occupandosi del Giornale Radio, seguendo i principali avvenimenti della politica italiana. Nel 2007 approda al Tg1 dove dal 2013 al 2019 conduce l’edizione delle 20:00. Nel frattempo, il giornalista ha anche collaborato con svariate realtà come autore riuscendo a diventare uno dei volti più popolari del piccolo schermo italiano.

La famiglia di Alberto Matano

Nonostante dal 2019 sia il conduttore de La Vita in diretta, uno dei contenitori pomeridiani più seguiti di casa Rai, sono poche le informazioni riguardo la vita privata di Alberto Matano, infatti il giornalista ama tenere ben separato il proprio lavoro dalla propria intimità. Nonostante ciò il conduttore è anche molto attivo su Instagram, dove proprio nella giornata di domenica 17 ottobre ha pubblicato uno scatto inedito che lo vede in compagnia della sua splendida famiglia.

La reazione dei follower

La bellissima foto, scattata a Piazza Farnese a Roma, non è ovviamente passata inosservata tra i follower del giornalista che hanno avuto modo, come in pochissime altre occasioni, di fare capolino nella sua vita privata scoprendo chi sono le persone più care al conduttore. Nei commenti del post non sono ovviamente mancati complimenti da parte di fan, amici e colleghi.