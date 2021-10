Vite al Limite, ricordate Christina Philips? Da 180kg alle passerelle: oggi è una modella [FOTO]

Christina Philips è stata indubbiamente una delle concorrenti più apprezzate di Vite al Limite, reality show in onda su Real Time, ma che fine ha fatto la donna? Eccola oggi a 7 anni dalla sua partecipazione al programma.

Trasmesso dal 2012, Vite al Limite, è uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni in cui è riuscito a conquistare milioni di telespettatori in tutto il mondo grazie alla commoventi e coinvolgenti storie dei protagonisti che hanno affrontato con coraggio e tenacia un percorso di dimagrimento volto al raggiungimento di uno stato di salute migliore.

Vite al Limite

Nel corso degli anni sono state molte le storie che hanno colpito il pubblico da casa che non ha potuto fare a meno di sentirsi vicino ad alcuni dei concorrenti e alle loro difficoltà. Purtroppo non tutti i partecipanti al programma sono riusciti nel raggiungimento dell’obiettivo e in alcuni casi i pazienti del dottor Nowzaradan, protagonista dello show, sono anche deceduti a causa della loro patologia. Malgrado ciò sono altrettante le storie di rivincita che hanno portato i partecipanti al dimagrimento e a una vita più salutare.

Christina Philips a Vite al Limite

Tra questi ultimi non possiamo non citare Christina Philips, originaria del South Even che nel 2014 aveva appena 22 anni e un peso di 290 kg. Il suo è stato un percorso lungo e faticoso che alla fine dei 12 mesi previsti, ha portato la giovane al raggiungimento del suo obiettivo con una perdita di 120 kg e un peso finale di 177 kilogrammi. Una vera e propria soddisfazione per il dottor Nowzaradan che l’ha accompagnata durante questa difficile sfida. Ma che fine ha fatto Christina?

Cosa fa oggi Christina Philips?

Christina oggi sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza grazie agli insegnamenti ricevuti durante Vite al Limite. La donna ha divorziato dal suo precedente marito che non l’aveva mai supportata durante il suo percorso e oggi ha al suo fianco un altro uomo che sembra essere quello giusto. Inoltre nel marzo del 2021 ha avuto anche un figlio, Ethan. Philips è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta oltre 40 mila follower con cui ama condividere alcuni aspetti della propria vita privata e dove ha anche raccontato di essere stata contattata per lavorare come modella curvy.