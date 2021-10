Gf Vip 6, Serena Enardu lancia una frecciatina a Miriana dopo ingresso di Pago

I telespettatori che seguono da anni il Grande Fratello Vip ricorderanno che nell’ultima diretta di venerdì 15 ottobre è entrato Pago per avere un confronto con l’ex moglie Miriana Trevisan. Ecco le parole di Serena Enardu in merito alla faccenda.

Serena commenta l’incontro di Miriana e Pago

Gli italiani ricorderanno senza dubbio che pago e Serena Enardu hanno avuto una storia altalenante a partire da Temptation Island Vip. Serena si avvicinò in modo alquanto discutibile al tentatore Alessandro Graziani, ragion per cui Pago decise di andare via dal falò finale da solo. Subito dopo ha deciso di mettersi alla prova al Grande Fratello Vip, così Serena ha chiesto a gran voce di poter entrare per riconquistare il suo cuore. La produzione ha accontentato la sua richiesta e, dopo tanta fatica, hanno trovato un compromesso per riprovare a stare insieme. Tra tanti alti e bassi purtroppo hanno preso due strade completamente diverse. Venerdì scorso il cantautore ha voluto fare una sorpresa all’ex moglie. È stato un momento molto toccante che ha commosso tutti i presenti, inclusi Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. I fan di Serena le hanno chiesto un parere a riguardo e lei non ha esitato ad accontentarli.

“Ci siamo dati aiuto a vicenda”

“E’ stato un matrimonio fallimentare, ma gli voglio un gran bene ed è una persona molto importante per me”, ecco cosa ha detto Miriana alle compagne d’avventura davanti alle telecamere. Per questo motivo Pago ha chiesto di parlare con lei e rincuorarla con parole dolci: “Sei straordinaria, Nicola sta benissimo e ti ama, sei un angelo sopra le nuvole. Tutti sono orgogliosi di te e la cosa bella è che pur essendo una coppia che si è separata son venute situazioni molto gravi e ci siamo dati aiuto a vicenda”. Serena ha riferito che il figlio Nicola si sarà sicuramente emozionato nel vedere i genitori in televisione. In effetti tra loro c’è sempre stima e affetto, in quanto non hanno vissuto un rapporto basato sulla gelosia e i dubbi. Ha descritto Pago come “un animale da palcoscenico che poi si trasforma in un orso tra le mura domestiche”.

“Non c’è niente da dire”

Serena si aspettava maggiore solidarietà dalla Trevisan perché entrambe conoscono bene i difetti di lui. Quando le hanno chiesto perché secondo il suo parere Miriana non parla mai di lei, non ha esitato a rispondere con estrema sincerità: “Non mi nomina mai perché non c’è niente da dire. Quando non ti conviene più nominare una persona, non la nomini ovviamente”. La frecciatina diretta all’ex moglie dell’ex fidanzato non è passata inosservata. Alfonso Signorini la riporterà nella puntata di stasera?

