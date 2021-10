Beautiful, anticipazioni 19 ottobre: la rabbia di Steffy travolge Brooke e Ridge

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, martedì 19 ottobre, della soap di Canale 5, Beautiful, in onda dalle 13.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 13.40 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap di Canale 5, Beautiful. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di martedì 19 ottobre. Steffy ha avuto un duro scontro con suo padre Ridge, dopo quello con Hope, Liam e Brooke alla villa dei Logan. La giovane Forrester ha accusato tutti di voler allontanare sua figlia Kelly. Ma i quattro, hanno preso questa sofferta decisione dopo aver constatato i problemi di dipendenza di Steffy.

La Forrester è ormai dipendente dagli antidolorifici. Nel corso dello scontro con Ridge ha accusato suo padre dei drammi della famiglia avvenuti in passato e di essere complice, nella vicenda di Kelly, della sua ex moglie Brooke. Ridge è scoppiato in un pianto a diritto, assumendosi la responsabilità di essere stato un padre assente.

Leggi anche ——–> Vite al Limite, ricordate Christina Philips? Da 180kg alle passerelle: oggi è una modella [FOTO]

Il piano di Thomas

L’unico a godere di questa situazione drammatica è Thomas, convinto che, in qualche momento, la vicenda possa di nuovo avvicinare Liam a Steffy. In realtà il figlio di Bill è sinceramente preoccupato per le condizioni di salute della sua ex compagna e non c’è alcun ritorno di fiamma. Thomas spera invece che Hope possa ingelosirsi di questo suo atteggiamento.

Leggi anche ——–> Marica Pellegrinelli, lo sfogo social: “È passato un anno ma non sono ancora…”

Nemmeno le lacrime di Ridge hanno impietosito Thomas, il quale è pronto a mettere in atto un altro dei suoi subdoli piani. Alla fine, Steffy, stremata, capisce di aver bisogno di aiuto. Vuole riavere sua figlia a casa e accetta la proposta dei Logan – Forrester: dovrà disintossicarsi. Nelle prossime puntate vedremo come Thomas cercherà di usare Steffy per arrivare a Liam, in modo da far nascere dubbi sulla lealtà del figlio di Bill in Hope.