Uomini e Donne, anticipazioni: il ritorno della dama in studio e le lacrime del corteggiatore

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, martedì 19 ottobre, della programma di Canale 5, Uomini e Donne, in onda dalle 14.45 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 13.40 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di martedì 19 ottobre. Partiamo dal trono over: al centro del parterre di Cologno Monzese tonerà la storica dama torinese Gemma Galgani. Insieme a lei, il cavaliere Costabile, che verrà accusato di non dare le giuste attenzioni. Inevitabilmente, al centro della discussione, si inseriranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Stando ai più recenti rumors Mediaset, un’altra dama è pronta – dopo diverse assenze nelle puntate precedenti – al grande ritorno. Si tratta di Isabella Ricci. Anche per lei uno scontro con il cavaliere Biagio. Ida Platano, invece, dopo la chiusura della frequentazione con Marcello, è pronta per un’esterna con Diego, presso Castel Gandolfo.

Cosa sta accadendo al trono classico

Passiamo al trono classico dove, come sappiamo, nelle prossime puntate vedremo soltanto Andrea Nicole e Roberta, visto la chiusura del trono per Joele Milan e la scelta anticipata di Matteo con Noemi. La prima è andata di nuovo in esterna con Ciprian ma, questa volta, i due sono sembrati più distanti e la serata è finita senza baci.

La seconda, invece, è uscita in esterna con Samuele e tra i due c’è stato un bacio. Un video che ha spiazzato il corteggiatore Luca, convinto di aver fatto passi in avanti nella frequentazione con Roberta. Il giovane lascerà lo studio in lacrime.