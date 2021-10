Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 ottobre: Vittorio sta per scoprire il segreto di Tina

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, martedì 19 ottobre, della soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, in onda dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 15.55 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap di Rai Uno. Il Paradiso delle Signore. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di martedì 19 ottobre. Tina continua a rifiutare l’offerta di lavoro di Vittorio Conti per il suo prossimo film. Una posizione che, però, con l’andar del tempo, sta indispettendo il patron del grande magazzino milanese e incrinando i rapporti tra i due. Ma Tina ha un segreto e sarà Salvatore a consigliarle di parlarne apertamente con il Conti.

Scopriremo infatti che Tina ha un problema alle corde vocali che potrebbe compromettere la sua esibizione. Intanto Vittorio, per cercare di convincere la giovane, chiede a Brivio – il produttore – di modificare la sceneggiatura della pellicola. Salvatore e Anna, invece, hanno scoperto un interesse in comune, ovvero il grande Totò. I due sono grandi fan e, finalmente, riescono ad avvicinarsi.

Umberto e Flora sempre più vicini

Nella scorsa settimana abbiamo visto Umberto prendere le difese di Flora. La giovane era stata rimproverata da Vittorio Conti per un ritardo nelle consegne di alcuni capi che saranno poi pubblicati sul Paradiso Market. Un atteggiamento che ha fatto indispettire il patron del grande magazzino e irritato la Contessa Adelaide.

Abbiamo scoperto in seguito i sentimenti nascenti di Flora nei confronti proprio di Umberto. Oggi, invece, Umberto inizierà a rivelare il suo sincero interesse per la giovane. La Contessa, dunque, che non aveva mai visto di buon occhio la figlia di Ravasi aggirarsi per la villa, dimostrerà di aver avuto ragione. Ma di certo non resterà inerme e orchestrerà uno dei suoi piani.