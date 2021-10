Ballando con le Stelle, tradimento di Arisa? La cantante non ci sta: “Io non ho abbandonato Amici. Maria…”

Arisa, voce tra le più apprezzate e seguite del panorama musicale italiano, in una recente intervista ha rivelato alcuni particolari riguardo il suo addio ad Amici di Maria De Filippi. Scopriamo quali sono state le parole della cantante.

Nata a Genova nell’agosto del 1982, Arisa ha fin da subito mostrato una grande passione per il mondo della musica che l’ha portata a partecipare nel 2008 a SanremoLab, concorso organizzato con l’obiettivo di scoprire nuove proposte al fine di inserirle all’interno della kermesse. Durante questo evento la cantante riesce a farsi notare e a prendere parte l’anno successivo alla 59esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte.

Il percorso di Arisa

Il successo per l’artista è immediato, il suo singolo Sincerità conquista in poco tempo milioni di ascoltatori ma a colpire il pubblico sono anche la personalità e lo stile unico di Arisa. Da allora la cantante è riuscita a costruire una carriera costellata di successi e grandi soddisfazioni che l’hanno portata sui palchi più importanti di tutto lo stivale. Inoltre è anche riuscita a guadagnarsi un posto tra i personaggi del piccolo schermo partecipando dapprima come ospite fissa a Victor Victoria – Niente è come sembra, e successivamente ricoprire il ruolo di giudice nella quinta, sesta e decima edizione di X Factor.

Le parole di Arisa sull’addio ad Amici

Nel 2020 Arisa è anche stata parte del team di professori di Amici di Maria De Filippi riuscendo a conquistare in poco tempo gli apprezzamenti del pubblico da casa. Purtroppo però questa avventura è durata decisamente poco concludendosi alla fine della ventesima edizione dello show in onda su Canale 5. In una recente intervista rilasciata a Superguida Tv, la cantante ha dato la sua versione dei fatti spiegando: “Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola. […] Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perché non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose. Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse.”

LEGGI ANCHE—>Amici, “Malafemmena” di Totò scatena una polemica: ecco perché

Arisa a Ballando con le Stelle

Insomma sembra che il rapporto tra la cantante ligure e la produzione del talent show non sia terminato in maniera negativa, anzi l’artista si è anche detta ancora molto legata a quella realtà televisiva. Attualmente Arisa è impegnata in una nuova avventura come concorrente di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove sta nuovamente provando a mettersi in gioco testando le sue doti da ballerina.