Neva Leoni, conoscete il futuro marito della Tina di Un Paradiso delle Signore? Lui famosissimo comico

Neva Leoni è indubbiamente una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni, ma avete mai visto il futuro marito della protagonista de Il Paradiso delle Signore? Ecco di chi si tratta.

Nata a Roma nel settembre del 1992, Neva ha fin da subito mostrato una grande passione per il mondo dello spettacolo e della recitazione, infatti dopo essersi diplomata presso il liceo classico Statale Dante Aligheri, ha studiato canto nella scuola Ro.Gi e successivamente ha anche preso parte a un corso dell’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore.

Il successo di Neva Leoni

Il suo debutto è arrivato nel 2008 con la pellicola Italian Dream diretta da Sandro Baldoni per poi prendere parte a importanti film come Tutta colpa di Freud con Marco Giallini o ancora Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia. Dopo svariate esperienze al cinema nel 2010 Neva ha esordito sul piccolo schermo prendendo parte alla fiction R.I.S Roma – Delitti imperfetti, fino ad arrivare nel 2018 a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore, serie che le ha permesso di raggiungere il grande pubblico diventando una delle attrici più popolari degli ultimi anni.

Neva Leoni prossima al matrimonio

Nonostante sia molto esposta, Neva è attenta a tenere ben separata la propria vita privata dal lavoro. Infatti l’attrice tiene molto alla propria privacy e intimità. Nonostante ciò da ormai un po’ di settimane, circola un gossip riguardo a un possibile matrimonio di Leoni previsto per maggio 2022. Ma chi è il fortunato?

LEGGI ANCHE—>Francesco Giorgino, avete mai visto la moglie del giornalista del Tg1? Ecco di chi si tratta

Chi è il compagno di Neva Leoni

Neva è fidanzata con Claudio Colica, anche lui attore ma soprattutto content creator. Il giovane infatti in coppia con Fabrizio Colica forma il duo Le Coliche con cui si occupano della creazione di video e parodie sul loro canale Youtube che conta più di 300 mila iscritti. I contenuti creati sui canali social del duo raccontano i fenomeni del momento in chiave comica passando dalle hit estive all’attualità senza dimenticare, in alcuni casi, anche un pizzico di critica sociale.