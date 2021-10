Amici 21, il comunicato Mediaset che fa discutere: “Saremmo cretini…”

Il talent show Amici regala sempre tante emozioni al vasto pubblici di Maria De Filippi e il merito è dei giovani che si mettono in gioco per rendere la propria passione un lavoro. Purtroppo le critiche sono sempre dietro l’angolo, ma stavolta è stata presa di mira la produzione per una scelta fatta su un brano musicale utilizzato per realizzare una coreografia. Ecco tutti i dettagli.

Amici 21 al centro della polemica sul web

Durante la puntata di domenica 17 ottobre il ballerino Matt ha dovuto abbandonare la scuola perché non ha vinto la sfida contro il nuovo arrivato Guido. Flaza, a differenza di Inder, ha avuto la possibilità di poter riavere la maglia, nonostante abbia infranto delle regole del buon comportamento. Serena è stata presa di mira dalla Celentano e una parte della coreografia l’ha mostrata con accanto la ballerina professionista. Ovviamente gli altri maestri non condividono mai i suoi pareri, dunque si creano i soliti battibecchi. Adesso il programma della De Filippi è al centro dell’attenzione per una polemica inerente alla censura di una famosa canzone.

La replica alla critica

“In questi giorni circola un’assurda polemica tra web e carta stampata, sull’eventualità che ad Amici si sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò, Malafemmena. Una canzone che ad Amici è stata eseguita mille volte nel corso degli anni, con o senza la strofa contenente la parola malafemmena…il brano è stato tagliato a circa un minuto o poco più, come è d’abitudine per l’esecuzione delle coreografie e di fatto, sia per stare nel tempo richiesto che per mantenere integra la melodia che tutti conosciamo, sono venute via due strofe centrali, oltre che la fine del brano. Solo i malpensanti possono credere che si sia deciso di tagliare la parola malafemmena che però, nel frattempo, viene annunciata proprio introducendo la coreografia…Quindi secondo i critici, tagliamo la parola ma la utilizziamo per introdurre il brano. Saremmo quindi censori e cretini…Nulla di grave, però rimane una questione aperta: se il curatore del progetto Totò Poetry Culture, Gianni Valentino (che ha dato il la alla polemica), può incappare in un sonoro errore, come è possibile che esimi giornalisti si prendano la briga di scrivere paginate sull’argomento senza nemmeno controllare l’accaduto?”, ecco cosa è stato scritto nella pagina Instagram del talent show. Non sono mancati like e commenti di supporto.

Il parere del pubblico

Secondo i fan di Amici si tratterebbe di un’accusa senza alcun fondamento. Prima ancora della replica, era più che chiaro che è stata fatta una scelta per questioni di tempistiche da rispettare. Inoltre hanno aggiunto che la Tocca e l’allievo Mattias hanno eseguito una bellissima coreografia. Per scoprire come andrà a finire non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.

