Amici 21, Alessandra Cicariello già protagonista di un altro talent in passato, la ricordate? Ecco dove

Nella scuola di Amici 21 non mancano mai dei colpi di scena. Dopo l’addio del ballerino Matt, ecco una new entry che ha ottenuto un banco grazie al suo palese talento canoro. Si tratta della giovane Alessandra Ciccariello, nota agli italiani per aver partecipato a un altro programma. Ecco delle informazioni interessanti sul suo conto.

New entry ad Amici: Alessandra Ciccariello

I telespettatori, che seguono da anni e talent show condotto da Maria De Filippi, sanno bene che i ragazzi devono fare di tutto per non perdere il banco. I maestri di ballo e di canto propongono delle sfide perché, a parer loro, credono che degli allievi non debbano avere questa possibilità. Nella puntata di domenica, 17 ottobre, Veronica Peparini ha dovuto accettare l’idea di non lavorare più con il ballerino Matt perché è stato sconfitto da Guido, un ragazzo fortemente voluto da Alessandra Celentano. C’è stata anche una new entry. Si tratta di Alessandra Ciccariello che ha avuto la meglio su Elisabetta Ivankovic. In realtà per lei si tratta di una seconda esperienza televisiva perché ha già partecipato a X-Factor.

Nuova avventura televisiva per Alessandra

Alessandra ha partecipato al programma nel 2020 ed è arrivata a un passo dai Live. Ha convinto il giudice delle Under donna, ovvero Hell Raton. Purtroppo quest’ultima ha dovuto fare una scelta e ha preferito a lei due cantanti: Cmqmartina, Mydrama e Casadilego. In effetti lei, anche se ha convinto con le sue strabilianti doti canore, non ha convinto abbastanza i giudici a farla diventare una concorrente a tutti gli effetti di X-Factor. Alessandra non ha gettato la spugna, anzi si è rimboccata le maniche e ha voluto provare ad entrare a far parte della scuola più seguita d’Italia. Alla fine è riuscita nel suo intento, in quanto i maestri sperano di poter fare un buon lavoro con lei. Si è presentata con la sua inseparabile chitarra. La maggior parte dei telespettatori ha dichiarato che è dotata anche si fascino oltre che di una spiccata bravura. Sarà la volta buona per lei?

Curiosità estratte dal web

Alessandra è nata a Napoli il 13 settembre del 2003. Si è diplomata al liceo scientifico e attualmente è iscritta all’Università degli studi di Napoli Federico II. I più curiosi sono andati a sbirciare nel suo profilo Instagram e hanno dedotto che, oltre ad essere una cantante, è anche una ballerina. Da quando ha 12 anni ha iniziato a coltivare la passione per il canto, ma già da piccola indossava le scarpe da ballo. Da ciò si può dedurre che nella sua vita c’è sempre spazio per la musica.

