Amici 21, Maria De Filippi furiosa: Flaza infrange il regolamento | La sfuriata della conduttrice [VIDEO]

Oggi, lunedì 11 ottobre, non è andata in onda la puntata di Uomini e Donne perché la Mediaset ha voluto dare spazio al talent show Amici di Maria De Filippi.

Comportamento di Flaza messo in discussione

Il talent show Amici dà la possibilità ai giovani talenti di rendere la propria passione un lavoro. Ballerini e cantanti si impegnano anima e corpo per realizzare i propri sogni, dunque seguono con costanza le lezioni e rispettano il regolamento. Purtroppo non tutti assumono un atteggiamento idoneo tra le mura della scuola più nota della televisione italiana. Nella puntata di oggi è stata al centro dell’attenzione Flaza. Si è recata al centro dello studio e i maestri hanno sottolineato i suoi ritardi a lezione e l’uso del cellulare fuori orario. Con lei è stato ripreso Inder, il quale ha ammesso senza problemi di aver commesso un errore. Lei, invece, si è lamentata del trattamento che ha ricevuto. Di conseguenza è stato mandato in onda una clip sul suo comportamento. Se la conduttrice è sempre stata accomodante e comprensiva, adesso ha cambiato tono. Ha chiesto alla ragazza perché avesse gli occhiali da sole a lezione. La risposta non è stata gradita, dunque la De Filippi ha esordito: “Allora dovevi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera…Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace nella vita e quello che non mi piace non va bene punto non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo è quello che mi fa far fatica non va bene”. Le sue parole sono state sostenute dai presenti, in particolar modo Lorella Cuccarini.

“Non tutte le cose sono sbagliate”

Gli amici le hanno consigliato di chiedere subito scusa perché l’evidenza è innegabile: ha avuto degli atteggiamenti sbagliati nei confronti di tutti coloro che lavorano nel programma. Come se non bastasse la fisioterapista ha smentito di averle consigliato di non fare attività fisica. Nonostante tutto non ha ancora chiesto scusa. Non crede di aver sbagliato in tutto, dunque non vuole fare un passo indietro. Alla fine ha lasciato gli altri nel salotto per recarsi nella sua camera. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Anna Pettinelli una furia

In settimana i telespettatori hanno visto Anna Pettinelli davvero arrabbiata con Inder. Anche lui non ha compreso la fortuna che ha nell’occupare un banco nella scuola. Per questo motivo non avrà il cellulare fino a quando non lo deciderà la maestra. Sembra che lui sia davvero intenzionato a riacquistare la sua fiducia.

