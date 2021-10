Uomini e Donne, Alessandro Verdolini è certo: “Andrea Nicole preferisce lui”

Uno dei corteggiatori della tronista Andrea Nicole pare avere le idee chiare sulla preferenza della protagonista di Uomini e Donne: secondo Alessandro Verdolini, la ragazza avrebbe un debole per uno dei suoi rivali.

La partecipazione di Andrea Nicole a Uomini e Donne è stata accolta da grandi consensi. Maria De Filippi ha cercato di abbattere i pregiudizi invitando la ragazza, che ha affrontato un percorso di trasformazione da uomo a donna, ad accomodarsi sulla poltrona rossa di Canale 5. E, sin da subito, l’intelligenza e la bellezza di Andrea Nicole hanno colpito più del suo passato.

Apparsa immediatamente come una donna decisa e forte, certa del suo obiettivo a Uomini e Donne, la tronista ha puntato gli occhi su Alessandro Verdolini. Il corteggiatore è stato il primo ad uscire in esterna con lei, ma alcune dichiarazioni passate hanno gettato delle ombre sulla loro conoscenza. Lui, che è già stato negli studi del dating show di Canale 5, aveva manifestato l’intenzione di partecipare al programma per aumentare la notorietà social e Andrea Nicole non è riuscita a credere al reale interesse di Verdolini nei suoi confronti.

Alessandro Verdolini, le parole su Andrea Nicole

Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Alessandro Verdolini ci ha tenuto a far sapere il suo pensiero su Andrea Nicole sperando, forse, che la tronista possa dimenticare i dubbi sul suo conto.

“Davanti a me ho visto una bellissima ragazza e non ho pensato al suo passato. È una donna semplice, sensibile, per certi versi fragile e anche timida – ha spiegato il corteggiatore – . Lo si capisce dai suoi occhi e dai suoi modi di fare”.

“Tutte queste caratteristiche sono unite a una personalità forte, che lei ha subito dimostrato di avere. Immagino che con una storia e un passato così importanti abbia dovuto tirare fuori un grande carattere per far fronte al giudizio e alle critiche delle persone – ha aggiunto Alessandro, certo che Andrea Nicole possa essere la sua fidanzata ideale – . Ho trovato davanti a me una donna molto intelligente, dolce, che quando parla riesce a scendere sempre in profondità”.

Dimenticando il passato della tronista e lasciandosi trasportare dalle emozioni, dunque, Verdolini ha deciso di corteggiare Andrea Nicole pur consapevole di avere dei rivali “molto forti”.

“Andrea Nicole ha un preferito…”

Oltre ad Alessandro, infatti, Andrea Nicole sta conoscendo a fondo Ciprian e Gabrio, che pare stiano riuscendo a coinvolgerla molto di più di Verdolini.

E proprio lui è certo di non essere tra i preferiti della tronista che, a suo dire, sarebbe più attratta da Ciprian.

“In questo momento credo che la preferenza di Andrea Nicole sia Ciprian – ha detto Alessandro, che però nutre dei dubbi nei confronti del rivale – . Ciprian è una persona che si è voluta esporre da subito, eppure poi ha confessato che avrebbe voluto conoscere anche Roberta”.

“Mi reputo diverso da lui: preferisco iniziare una conoscenza in modo più cauto e non perché sia meno interessato ad Andrea Nicole, ma proprio perché credo che quando qualcuno ti piace davvero sia meglio partire con calma per non costruirsi castelli di sabbia o illudere l’altra persona – ha continuato – . Gabrio, invece, ha dato l’impressione di essere un ragazzo maturo: ha un passato importante alle spalle ed è un padre con delle responsabilità. In questa situazione, però, l’unica su cui mi interessa concentrarmi è lei”.