Uomini e Donne, anticipazioni 12 ottobre: Andrea Nicole si riavvicina a Ciprian | Pace fatta tra i due?

Continuano ad appassionare ogni giorno migliaia di telespettatori le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata di oggi, 12 ottobre?

La nuova formula messa a punto da Maria De Filippi per il suo dating show comincia a riscuotere notevole successo: trono over e trono classico in un mix vincente.

Ogni giorno, alle 14 e 45, gli appassionati si riuniscono davanti al piccolo schermo per commentare le evoluzioni dei rapporti tra tronisti e corteggiatori e tra dame e cavalieri. Ma dove eravamo rimasti?

Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte e l’esterna romantica con Ciprian

Nelle ultime puntate abbiamo vinto una lite furiosa tra due protagoniste del trono over, Ida Platano e Marika: l’ex fidanzata di Riccardo è tornata a prendersi la scena tra mille polemiche e il suo comportamento ha diviso il pubblico in studio e a casa. Poi i riflettori si sono spostati sulle frequentazioni della tronista Roberta Ilaria Giusti, alla ricerca dell’amore sotto lo sguardo vigile e attento della padrona di casa, Maria De Filippi.

Le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 12 ottobre 2021, ci parlano di un trono classico nuovamente protagonista. Al centro della scena oggi ci sarà Andrea Nicole Conte: secondo quanto rivelato dalle “talpe” presenti alle registrazioni del programma, la tronista potrebbe riavvicinarsi al corteggiatore Ciprian Aftim, sebbene nelle ultime puntate tra i due vi sia stato un netto raffreddamento dei rapporti.

Andrea Nicole Conte aveva subito puntato la sua attenzione sul bel corteggiatore: gli altri pretendenti e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari avevano individuato l’attrazione che era scattata immediatamente tra la tronista e Ciprian Aftim. Poi le cose sono cambiate e Andrea Nicole ha deciso di approfondire meglio la sua conoscenza con altri corteggiatori, lasciandolo da parte.

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne, le parole dell’ex compagna di Joele Milan mettono nei guai il neo tronista: “Mi seguiva e….”

Secondo le anticipazioni sarà proprio questa la puntata in cui andrà in onda una nuova esterna molto romantica tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim: addirittura c’è chi è pronto a scommettere che saranno loro i protagonisti del primo bacio dell’edizione 2021/2022 del trono classico.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi contro Joele Milan

Oltre ad Andrea Nicole, gli occhi saranno puntati su Joele Milan, il tronista che secondo le anticipazioni è stato allontanato dal programma dopo aver commesso una grave infrazione del regolamento che vieta a tronisti e corteggiatori di frequentarsi lontano dalle telecamere.

LEGGI ANCHE : Francesco Monte è di nuovo single: finita la storia d’amore con Isabella De Candia | Cosa è accaduto

Nelle scorse settimane è circolata la notizia secondo la quale Joele Milan avrebbe provato ad organizzarsi di nascosto dalla redazione per sentire la sua corteggiatrice Ilaria anche fuori dagli studi del dating show. Lo scandalo sarebbe emerso in un momento successivo con tanto di ramanzina da parte della De Filippi che avrebbe quindi deciso di “cacciarlo” dalla trasmissione. Tutti si chiedono quando verrà trasmessa la puntata in questione e chissà che non sia proprio oggi la fatidica giornata della funesta “ira mariana”, come sono pronti a definirla i fan che seguono da anni il programma orientato alla ricerca dell’amore, che sia eterno o duri giusto il tempo di qualche copertina.