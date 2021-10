Il paradiso delle Signore, anticipazioni del 12 ottobre: Adelaide scopre il segreto di Achille

Scopriamo cosa ci attende oggi 12 ottobre, nella nuova puntata di Il Paradiso delle Signore prevista come sempre su Rai 1 alle 15.55. A quanto pare la lettera di Achille si troverà tra le mani di Adelaide..

Cosa succede oggi a Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore torna anche oggi alle 12 ottobre su Rai 1 con una nuovissima puntata ricca di emozioni. Ditta Palmieri ha ufficialmente un nuovo direttore e si tratta di Ezio Colombo, che come sanno bene i telespettatori si è trasferito con Veronica, la sua nuova compagna e Gemma, la figlia di lei a casa Cattaneo.

Stefania dal canto suo è ben felice di essersi riavvicinata a suo padre, ma non può fare a meno di provare una certa inquietudine a causa di quel confronto che sa, prima o poi, dovrà affrontare con la sua nuova famiglia. Intanto Adelaide riesce a scovare la lettera di Ravasi e non aspetta un secondo di più per leggerla. Vittorio invece propone a Tina un nuovo progetto. Si tratta di una sceneggiatura di un film e lei potrebbe esserne la protagonista. L’offerta però sulla donna non ha l’effetto sperato. Ma andiamo nei dettagli

Ezio nuovo direttore di Ditta Palmieri

Dopo l’incontro con Umberto, Ezio è diventato il nuovo direttore della ditta Palmieri e ormai non ci sono più motivi che costringono il Colombo ad allontanarsi da Milano. La cosa però non è stata accettata con serenità da Gloria che si sente in imbarazzo, perchè non riesce ad affrontare il suo ex marito. Allo stesso tempo Stefania, fa fatica a riabituarsi alla presenza costante del padre.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la Venere appare molto contenta di riavere vicino il suo amato padre, ma ci saranno dei momenti difficili che la metteranno in difficoltà. Stefania infatti non si sente a suo agio con la nuova compagna del genitore, Veronica e con sua figlia Gemma. Il rapporto tra le donne non sarà per niente rose e fiori.

Adelaide trova la lettera

Intanto Adelaide ci mette il naso! La Contessa sa che Achille le ha nascosto qualcosa ed è convita che il suo segreto è riportato nella lettera, che l’uomo prima di morire, ha lasciato a sua figlia. Per questo motivo ha intanto invitato Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri, per tenerla sotto controllo. Gli spoiler della soap annunciano che la Di Sant’Erasmo riuscirà ad ottenere la lettera misteriosa. Quello che non si sa è se riuscirà a leggerla. Tuttavia la donna è sicuro, dovrà allontanarsi da casa per molto tempo.

Ormai c’è una vera guerra tra Umberto e Vittorio: le loro idee sono molto diverse sulla linea editoriale di Paradiso Market, ma il Conti non ha nessuna intenzione di cedere. Il direttore ha mille idee per la testa e tra queste ce n’è una in particolare che ha a che fare con Tina. Vuole infatti renderla protagonista di una sceneggiatura di un film. L’Amato però non apparirà entusiasta. Per quale motivo? Cosa nasconde?