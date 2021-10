Un Posto al Sole, anticipazioni 19 ottobre: Mattia ha un piano per non finire tra i sospettati?

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, martedì 19 ottobre, della soap di Rai Tre, Un Posto al Sole, in onda dalle 20.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questa sera. dalle 20.40 circa su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap di Rai Tre, Un Posto al Sole. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di martedì 19 ottobre. Susanna sta per essere risvegliata dal coma farmacologico. I medici, dopo aver valutato le sue condizioni, hanno deciso di tentare il tutto per tutto. C’è molta apprensione per la Picardi, dal momento che vi è il serio rischio che abbia riportato danni permanenti.

Ci sono sentimenti contrastanti intorno alle famiglie di Palazzo Palladini. In tanti sperano nel risveglio di Susanna e che le sue condizioni di salute migliorino presto. In tal modo, la giovane Picardi, potrebbe rivelare a tutti dell’aggressione subita da Mattia. Quest’ultimo, per lo stesso motivo, attende con terrore l’operazione dei medici. Come andrà a finire?

Cosa vedremo oggi

Intanto a casa Poggi, Niko ha deciso di non dire nulla a suo padre Renato del tentativo dei medici. Negli ultimi tempi, quest’ultimo, si è mostrato molto affaticato a causa delle vicende che lo hanno riguardato in prima persona, su tutte l’aggressione. Intanto si avvicina il giorno del battesimo di Federico: Clara e Alberto sembrano aver trovato la giusta intesa, ma le discussioni tra i due ritornano a causa della scelta della madrina.

Il piccolo Jimmy si è dichiarato a Cristina, grazie anche all’iuto di suo zio Franco. La piccola ha raccontato il tutto a suo papà Roberto Ferri e Marina. Proprio sul finire di questa puntata, vedremo Mattia rivivere l’aggressione: che il giovane, mosso dai sensi di colpa, possa andare a costituirsi?