George Clooney dopo anni parla della storia con Elisabetta Canalis: “Non sapete cosa mi faceva”

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo quello che è successo nel 2009: Barack Obama è diventato il quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti d’America; Valentino Rossi ha vinto il suo nono titolo mondiale; il re del pop, Michael Jackson, è stato trovato morto all’età di soli 50 anni e tanto, tanto altro ancora. Il 2009, tuttavia, ha rappresentato anche l’anno della nascita di una delle storie d’amore più chiacchierate di sempre, ovvero, quella tra George Clooney ed Elisabetta Canalis.

La love story tra l’attore hollywoodiano e la showgirl nostrana ha fatto sognare milioni di persone… ma diciamoci la verità, ha anche generato non poche polemiche! A distanza di tanti anni, tuttavia, George Clooney ha rilasciato delle dichiarazioni proprio inerenti al periodo vissuto con Elisabetta, rivelando dei dettagli che nessuno avrebbe mai immaginato. Ecco qualche piccola curiosità.

La verità di George e la replica di Elisabetta

Capita a tutti noi, a volte, di ripercorrere eventi della nostra vita e ricordare momenti vissuti con le nostre vecchie fiamme. Inutile negarlo, la maggior parte delle volte non riserviamo loro parole molto carine! C’è chi, invece, a distanza di tanti anni, ricorda ancora con piacere almeno una delle relazioni appartenenti al passato. A tal proposito, numerosi giornali italiani hanno di recente rispolverato alcune dichiarazioni fatte da George Clooney sulla sua ex fidanzata Elisabetta Canalis e sul loro rapporto oltre le telecamere. Ecco le parole dell’attore: “Elisabetta Canalis non la conoscete nel privato, io l’ho conosciuta davvero. Voi non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

In seguito alle bellissime parole a lei dedicate, anche Elisabetta ha ricordato il periodo vissuto con George, e ha deciso di farlo durante la prima puntata dell’edizione 2021 di Vite da copertina, il programma in onda su Tv8 da lei condotto: “George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi. Di quel periodo ho un ricordo bello, ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato a essere più impaziente”.

Nessun rancore, dunque, da parte di entrambi. E magari, chissà… se all’epoca l’attenzione dei media internazionali non fosse stata tutta su di loro, oggi le cose sarebbero diverse.

Leggi anche—>Wanda Nara e Mauro Icardi, è rottura? Lui smentisce, lei toglie l’anello

Strade diverse, ma entrambi felici

Sono trascorsi circa dieci anni da quando George Clooney ed Elisabetta Canalis hanno deciso di mettere fine alla loro storia. A distanza di tanto tempo hanno entrambi voltato pagina, incontrato nuovi amori e creato una bellissima famiglia.

Leggi anche—>Francesco Giorgino, avete mai visto la moglie del giornalista del Tg1? Ecco di chi si tratta

Il 27 settembre 2014 George ha sposato l’avvocato Amal Alamuddin e, dalla loro unione sono nati i gemelli Ella e Alexander. Elisabetta, invece, risiede stabilmente a Los Angeles e dal 14 settembre 2014 è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia, ha una bambina di nome Skyler Eva, nata nel 2015.

George ed Elisabetta saranno sempre legati, non solo per l’amore che li ha tenuti insieme dal 2009 al 2011, ma anche per il periodo in cui entrambi hanno deciso di sposarsi con i loro attuali compagni: stesso mese e stesso anno! What else?