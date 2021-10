Wanda Nara e Mauro Icardi, è rottura? Lui smentisce, lei toglie l’anello

Il gossip delle ultime ore ha due protagonisti: Wanda Nara e Mauro Icardi. Gli ultimi post social pubblicati dall’argentina fanno pensare alla rottura, mentre lui confonde tutti condividendo uno scatto insieme alla moglie. Ma cosa sta succedendo?

“Hai rovinato una famiglia per una tro***”, scriveva alcune ore fa su Instagram Wanda Nara. I fan della coppia, basiti, hanno immediatamente pensato alla rottura con il marito Icardi e il gossip ha iniziato a correre veloce. I ben informati, infatti, hanno lanciato sul web il nome della presunta amante di Mauro, tale Eugenia Suarez, amica della coppia e modella 29enne di Buenos Aires, protagonista del programma Bendita.

Poco dopo aver pubblicato la storia incriminata sui social, la Nara si è affrettata a cancellare tutto, ma ormai il danno era stato fatto. L’ipotesi che il matrimonio con Icardi si sia concluso in maniera turbolenta ha continuato ad aleggiare tra gli appassionati di gossip che, tra gli indizi a supporto di questa tesi, hanno notato anche la sparizione di tutte le foto di coppia dal profilo dell’argentina. Qualcosa, però, sembra non quadrare…

Mauro Icardi smentisce la rottura con Wanda Nara

Lanciata la bomba, Mauro Icardi e Wanda Nara sono diventati i protagonisti assoluti del gossip delle ultime ore.

Se i comportamenti social di lei fanno pensare ad una rottura immediata e ad un addio assai turbolento, quelli dell’attaccante del PSG lasciano credere ad una sorta di pace familiare.

Poche ore dopo la storia Instagram pubblicata da Wanda, infatti, Mauro Icardi ha condiviso sul suo profilo due scatti in compagnia della moglie alla quale augurava buona giornata.

“Buona giornata mamucha”, ha scritto lo sportivo, immediatamente inondato da domande dei fan riguardanti la sua vita privata e la situazione con la moglie.

Ma, proprio mentre Icardi si affrettava a smentire la crisi con un post social, la Nara ha continuato ad alimentare il gossip riguardante la rottura e il tradimento.

Così, dopo alcune ore, Wanda ha mostrato a tutti la mano senza l’anello regalatole dal marito. “La mia mano mi piace di più senza anello”, ha scritto lei lasciando intendere – ancora una volta – che la storia con Icardi sia giunta al capolinea.

Eugenia Suarez, chi è la presunta amante di Icardi

L’atteggiamento di Mauro Icardi e Wanda Nara, dunque, prova a mettere in difficoltà gli appassionati di gossip e, se lei sembra continuare a confermare il tradimento, lui pare voglia smentirlo a tutti i costi.

Intanto, il nome della presunta amante dell’attaccante del PSG continua a circolare in rete: lei, Eugenia Suarez detta “China”, sarebbe stata la causa della rottura definitiva tra lo sportivo e la sua manager.

Secondo quanto riportato dal Clarin, la bomba in casa Icardi-Nara sarebbe scoppiata dopo la scoperta di un messaggio inviato a Mauro dalla Suarez.

“Vorrei incontrarti in una pista da bowling in una parte del mondo in cui nessuno ti conosce”, avrebbe scritto Eugenia all’attaccante scatenando, così, le ire della moglie.

La Suarez, molto conosciuta ad apprezzata in Argentina, è modella e attrice, mamma di tre figli e reduce dalla fine del matrimonio con l’ex marito Benjamin.