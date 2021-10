Un Posto al Sole, anticipazioni 18 ottobre: tentativo disperato dei medici per Susanna

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, della soap di Rai Tre, Un Posto al Sole, in onda dalle 20.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata di oggi

Questa sera, dalle ore 20.40 circa su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Un Posto al Sole. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di lunedì 18 ottobre. Le indagini sull’aggressione a Susanna sono ad un punto morto. Il video che ha scagionato Renato da ogni sospetto ha riportato un po’ di serenità nella famiglia Poggi e Picardi. Ma la situazione resta decisamente critica: non si riesce a ricostruire la dinamica di quella tragica notte.

Nico e Renato, tornati vicinissimi dopo che il Poggi è stato scagionato, si sono uniti a Franco nella ricerca dei colpevoli. Ma non è tutto. Dall’ospedale, infatti, i medici informano la famiglia Picardi dell’intenzione di tentare di risvegliare dal coma farmacologico Susanna. Un operazione delicata che metterà in forte apprensione famiglia e amici della giovane. Non sappiamo come andrà il tentativo: si risveglierà? E se sì, ricorderà qualcosa di quello che è successo?

Leggi anche ——–> Alfonso Signorini, conoscete il suo ex compagno? Lui noto e potente politico

Il piano di Jimmy

Ma a Palazzo Palladini, un sorriso, lo regalerà il piccolo Jimmy. Il figlio di Niko, infatti, è ormai deciso a dichiarare il suo amore alla piccola Cristina Ferri. Con l’aiuto di zio Franco, Jimmy architetta un piano per dichiararsi in grande stile.

Leggi anche ——–> Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha scelto lei per la co-conduzione: influencer ed ex gieffina | Ecco chi è

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole scopriremo molto della vicenda della Picardi, ma ci sarà anche un incredibile ritorno.