Maria Vera Ratti: età, carriera, vita privata, studi | Tutto sulla talentuosa attrice de I Bastardi di Pizzofalcone

Maria Vera Ratti è indubbiamente uno dei volti più apprezzati degli ultimi anni, ma proviamo a scoprire di più sull’attrice de I bastardi di Pizzofalcone.

Nata in provincia di Avellino nel settembre del 1994, Maria Vera dopo aver concluso il liceo ha deciso di trasferirsi in Olanda dove ha studiato scienze politiche, studi russi e dell’Asia centrale. Nonostante ciò non ha mai abbandonato la sua passione per la recitazione, tanto che una volta tornata in Italia è stata ammessa al centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Il percorso di Maria Vera Ratti

L’attrice ha fin da subito avuto modo di far notare il proprio talento venendo scritturata per alcune opere tra cui no Exit del 2014 e Alice in Wonderland del 2015. Ma il debutto televisivo, che le ha poi permesso di raggiungere il grande pubblico, è arrivato nel 2018, quando è stata scelta per prendere parte alla serie di casa Mediaset Rosy Abate. In pochi anni Ratti è riuscita a raggiungere importanti traguardi riuscendo a confermare il proprio talento in fiction come Mina Settembre o Il commissario Ricciardi.

Il successo con I bastardi di Pizzofalcone 3

Attualmente l’attrice campana è impegnata con la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone in cui interpreta il ruolo di Elsa Martini. La serie basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni, sembra stia confermando gli ottimi risultati delle stagioni precedenti, nonostante debba confrontarsi con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nella settimana dell’11 ottobre la fiction di casa Rai ha totalizzato 4,5 milioni di telespettatori con uno share del 21,85% superando il reality di Canale 5 di oltre 1 milione e mezzo di spettatori.

Maria Vera Ratti su Instagram

Nonostante si tratti di una delle attrici più apprezzate del momento, Maria Vera sembra essere molto legata alla propria privacy e attenta a non mischiare la vita privata con il lavoro, come è possibile notare anche dal suo profilo Instagram. Sulla piattaforma Ratti conta oltre 27 mila follower con cui ama condividere meravigliosi scatti soprattutto sul set che permettono ai suoi fan di conoscere alcuni retroscena del suo mondo.