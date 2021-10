GF Vip, le sorelle Selassié non sono principesse: nuove prove contro Jessica, Lulù e Clarissa

Continua il giallo del Grande Fratello Vip sulle sorelle Selassié, presentatesi davanti alle telecamere del reality show di Canale 5 come le pronipoti di Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia. Ma la verità sarebbe un’altra…

Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip come unico concorrente. Note solo per essere le pronipoti del negus Hailé Selassié, le tre sorelle pare abbiano vissuto una vita molto agiata grazie ai titoli acquisiti dal padre per eredità. Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio – questo il nome del genitore delle concorrenti del Gf Vip – sarebbe il discendente dell’ultimo imperatore di Etiopia, dunque re.

Eppure, il settimanale Oggi ha indagato sulla vera identità del Selassié scoprendo qualcosa di davvero particolare: Hailé non sarebbe un reale, bensì il giardiniere del negus. Non avrebbe, quindi, titoli di alcun genere e, di conseguenza, le principesse del Grande Fratello Vip non sarebbero da identificare come tali. Ma dietro questa intricata storia ci sarebbe dell’altro…

Gf Vip, le principesse Selassié e l’arresto del padre

La prima vera bomba sulle principesse Selassié è scoppiata nella casa del Grande Fratello Vip dopo la notizia dell’arresto del padre in Canton Ticino per una presunta truffa di 10 milioni di franchi svizzeri, riferita a bond tedeschi della Repubblica di Weimar.

Alla notizia che il padre fosse finito in galera, Jessica, Lulù e Clarissa hanno reagito in modo sbalorditivo tanto che anche Alfonso Signorini ne è rimasto perplesso.

“Sì, eravamo al corrente dell’arresto di nostro padre. Non è una notizia nuova – aveva commentato Jessica – . Risale al mese di giugno quando è stato fermato in Lussemburgo e poi estradato nel Canton Ticino”.

Alla domanda sul perché avessero deciso di tacere sulla situazione del padre, poi, le tre avevano aggiunto: “Non ce la sentivamo di condividere un nostro dolore, perché magari nessuno lo avrebbe scoperto. Però, nostro padre ci aveva avvertito che poteva succedere”.

Infine, le tre concorrenti del Gf Vip, con un comunicato stampa, avevano invitato chiunque ad evitare di indagare sulla loro discendenza reale sostenendo a gran voce di essere principesse poiché pronipoti di Hailé Selassié.

I dubbi sulle principesse del Gf Vip

Il settimanale Oggi, tuttavia, ha continuato ad indagare sui titoli di cui la famiglia Selassié si vanta, scoprendo dei dettagli che getterebbero nuove ombre sulle principesse.

Sul rotocalco si legge: “Nel mandato di cattura internazionale e anche in tutte le ‘visure’ commerciali riferite alle attività economiche del padre delle ragazze si fa riferimento, oltre che al nome etiope, anche a Giulio Bissiri, figlio di Beniamino Bissiri”.

Giulio Bissiri si fece passare per il nipote del negus “per giustificare il possesso di titoli di stato tedeschi che altrimenti non avrebbe potuto avere” e venne indagato “per questioni relative ai bond di Weimar con cui avrebbe provato a comprare un hotel a Firenze”.

Interrogate da Signorini, le tre principesse hanno asserito che Beniamino Bissiri fosse semplicemente il giardiniere dell’imperatore e fosse colui che ha condotto il padre in Italia dopo il golpe che cancellò la monarchia.

Qualcosa, però, continua a non quadrare: al momento dell’arrivo del padre delle principesse in Italia, venne appurato che Aklile Berhan fosse figlio di Beniamino Bissiri.

E, ancora, il settimanale Oggi lancia un nuovo scoop: “Alcuni anni fa il governo etiope volle dare un piccolo risarcimento economico ai parenti del negus, consentendo loro di prendere l’Hotel Ghionne ad Addis Abeba. Dal risarcimento fu escluso proprio Bissiri, pur se aveva fatto inserire su Wikipedia il suo nome al terzo posto nella successione dinastica”.

Qual è la verità delle principesse?