Confronto tra Ignazio Moser e Francesco Monte: Cecilia Rodriguez non interviene, ma…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2 ed allora sono una coppia a tutti gli effetti. Di recente il ragazzo è stato visto in compagnia di Francesco Monte. Era presente anche la sorella di Belen. Ecco che cosa è accaduto e perché i tre si sono ritrovati nello stesso posto.

Il percorso di Cecilia e Ignazio nella casa del Gf Vip 2

Gli italiani sanno bene come è sbocciato l’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Lei quando è entrata nella casa con il fratello Jeremias, era fidanzata con Francesco Monte da un paio di anni. Con il passare del tempo Cecilia ha deciso di mettere la parola fine al rapporto con Francesco e aprire un nuovo capitolo della sua vita con il figlio di Francesco Moser. I fan di Ignazio l’hanno visto in azione nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Avrebbe potuto fare la proposta di matrimonio alla sorella di Belen, ma entrambi hanno preferito rimandare l’evento lontano da occhi indiscreti. Adesso si sta parlando di lui nuovamente perché con la dolce metà è stato visto nello stesso posto in cui si è recato l’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

La resa dei conti tra Ignazio e Francesco

In poche parole è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi a rendere pubblico questo incontro. La coppia e Monte si sono ritrovati inaspettatamente nello stesso locale e Ignazio ha colto l’occasione per parlare e risolvere le questioni in sospeso con lui. Quest’ultimo gli avrebbe detto che ormai è acqua passata, anche perché ora è felicemente fidanzato con la bellissima Isabella Di Candia. Prima di lei nella sua vita ci sono state Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Con la prima ha condiviso per poche settimane l’esperienze de L’Isola dei famosi mentre con l’altra la casa del Gf Vip 3. Adesso, per la gioia dei fan, ha ritrovato il sorriso grazie alla modella. Cecilia cosa avrà fatto nel frattempo? E’ rimasta in disparte e ha assistito da lontano al tranquillo confronto.

Problemi di salute

In questi giorni Ignazio ha fatto preoccupare i suoi follower perché ha riferito che non sta attraversando un buon periodo per via delle sue condizioni fisiche. Non è chiara la causa del suo malessere, probabilmente ha risentito dei giorni di forzato digiuno sull’isola. Per fortuna può contare sull’amore di Cecilia e dei suoi cari. Ha promesso che aggiornerà quando ne saprà qualcosa in più dai medici.

