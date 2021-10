GF Vip, Soleil Sorge e Alex Belli sempre più vicini, parla l’ex dell’attore: “Tu sei attratto da lei”

Soleil Sorge è sicuramente il concorrente della casa del Grande Fratello Vip 6 più discusso e chiacchierato. Molti notano la sua complicità con Alex Belli, dunque un’ex fidanzata dell’attore ha dichiarato che probabilmente nascerà qualcosa. Ecco di chi di tratta e cosa ha detto.

Palese intesa tra Soleil e Alex. Mila Suarez interviene

Alex Belli è uno degli attori più affascinanti e amati del mondo dello spettacolo italiano. Nato il 22 dicembre 1982 a Parma, è noto soprattutto per aver interpretato un ruolo di spicco nella soap opera italiana Centovetrine. Non tutti sanno che si è dedicato anche al teatro e al cinema. Poi si è messo alla prova nello show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle nel 2012, a L’isola dei famosi nel 2015, a Temptation Island Vip 2 del 2019 con l’attuale moglie Delia Duran e adesso soggiorna nella casa più spiata d’Italia. Per quanto riguarda Soleil Sorge è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne e all’epoca sul trono c’era Luca Onestini. Quest’ultimo è andato via dallo studio con lei per poi essere lasciato con una lettera mentre era nella casa del reality nella seconda edizione con Ivana Mrazova e Giulia De Lellis. È stata in grado di avere piccoli spazi in televisione, come quelli nel salotto di Barbara D’Urso. Sta dando del filo da torcere a tutte le donne, soprattutto a Raffaella Fico per la questione del bicchiere. Fatto sta che ora la ragazza è sempre più vicina ad Alex, ragion per cui Mila Suarez è intervenuta per dire la sua.

“Tu sei stato attratto da lei come una calamita”

“Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io Soleil la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco…Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con tua moglie Katarina e con la sottoscritta, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia“. Parole forti ha usato la Suarez nei confronti dell’attore e sicuramente non passeranno inosservati.

“Non sei il principe azzurro che vuoi far credere”

Alex e Mila si sono conosciuti nel 2016 e sono stati insieme fino al 2018. Lei posava come modella per un servizio fotografico di Alex e dopo un po’ di tempo sono andati a convivere. Lei ha ammesso di essersi rifatta il seno e il naso per amore, ma poi ha messo la parola fine alla relazione per i continui tradimenti di lui.

