GF Vip, Manuel e Sophie scaricano Lulù e Gianmaria e concordano un piano

Non c’è che dire: quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupirci! Pochi giorni dopo l’inizio del reality abbiamo visto nascere vicinanza e complicità tra Manuel Bortuzzo e una delle tre principesse Selassié, Lucrezia. Ad oggi, però, i due ragazzi hanno deciso di interrompere la loro “relazione” a causa delle troppe incomprensioni che iniziavano a manifestarsi. Tra i motivi per i quali Lulù era molto opprimente con il giovane nuotatore vi era anche il rapporto tra Manuel, appunto, e la modella Sophie Codegoni.

Manuel e Sophie hanno sempre rinnegato che tra loro potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, ma durante il party a tema organizzato dalla produzione per la serata di sabato 16 ottobre, la modella ha lanciato una piccante provocazione al nuotatore, il quale ha risposto con sorrisi e sguardi di intesa. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Questioni di intrecci

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a molti cambiamenti riguardo ai rapporti tra i concorrenti del reality: Manuel e Lulù hanno messo fine alla loro conoscenza; Miriana e Nicola sono sempre più vicini e, infine, Gianmaria ha manifestato il suo interesse nei confronti della nostra Sophie. Nonostante tutti i tentativi di corteggiamento di Antinolfi, la Codegoni ha subito messo le cose in chiaro, affermando di non essere interessa alle avance dell’imprenditore napoletano.

In questo estratto pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello, possiamo vedere il momento in cui Gianmaria ha rivelato i propri sentimenti a Sophie, la quale, invece, è decisa a continuare da single (per il momento) la sua esperienza all’interno della casa.

Durante la festa di sabato 16 ottobre, però, le cose hanno iniziato a prendere una piega alquanto bizzarra. Giunti al termine della serata, Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni hanno iniziato a scambiarsi divertenti battute e sguardi di intesa. Dopo poco, rivolgendosi al giovane nuotatore, la modella ha lanciato una chiara ed evidente provocazione: “Dai”, ha esclamato, “baciamoci davanti a Lulù e Gianmaria sulle note di Come un pittore!”

Il rovescio della medaglia

Dopo la provocazione di Sophie, Manuel ha preferito non esporsi fino a questo punto, senza sottrarsi, tuttavia, alla complicità creatasi tra lui e la modella. Lucrezia, dunque, aveva ragione a nutrire gelosia nei confronti del rapporto tra Manuel e Sophie, o quella della Codegoni è stata solo una battuta per provocare qualche reazione e scaldare un po’ gli animi?

E infine, come hanno incassato Lulù e Gianmaria i due di picche ricevuti? Meglio del previsto, a quanto pare! Durante la notte, infatti, la principessa e l’imprenditore, oltre a condividere il letto, si sono scambiati massaggi e piccole attenzioni.