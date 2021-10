Matrimonio a Prima vista Italia, spoiler 19 ottobre: coppia già in crisi a causa del ritorno di un ex

La nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia ha preso il via da oltre una settimana e dopo le prime tre puntate sembra già riservare non poche sorprese per i concorrenti in gara e per i telespettatori. Scopriamo insieme alcune anticipazioni sul quarto episodio dello show di Real Time.

Arrivato nella versione italiana a partire dal 2016, Matrimonio a Prima Vista ha fin da subito conquistato i telespettatori, riuscendo ad ampliare la propria audience soprattutto dopo il passaggio da Sky a Discovery+ che ha permesso la messa in onda dello show in chiaro su Real Time.

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista Italia

Nella quarta puntata di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, prevista per martedì 19 ottobre, le coppie in gara dopo aver affrontato il matrimonio, dovranno approfondire la loro conoscenza durante il viaggio di nozze. In particolare nella puntata vedremo i concorrenti alle prese con la conclusione della luna di miele e l’inizio di quella che potrebbe essere la fase più complessa dell’intero show, le convivenze, che permetteranno ai novelli sposi di sapere se la persona che hanno sposato è realmente quella giusta.

Dalila e Manuel

Secondo le anticipazioni, Dalila e Manuel, durante il loro viaggio in Puglia riusciranno a creare un rapporto molto intenso e alla fine della luna di miele cominceranno anche a parlare della loro futura convivenza decidendo, in una fase iniziale di dividersi tra casa di lui e casa di lei.

Martina e Davide

Anche Martina e Davide passeranno un meraviglioso viaggio di nozze in Sardegna dove riusciranno a legare e trovare molti punti di contatto. A differenza della coppia precedente, però sembra che per i due l’inizio della convivenza sarà un po’ freddo, infatti Martina non apprezzerà molto l’atteggiamento troppo affettuoso di Davide. Ma non solo, infatti le anticipazioni rivelano che la donna confesserà di aver ricevuto un messaggio da parte di un ex che le chiedeva di non sposarsi.

Jessica e Sergio

Il viaggio di nozze in Sicilia per Jessica e Sergio si rivelerà più complesso rispetto alle altre due coppie. Infatti sembra che tra i due concorrenti mancherà l’intimità e questo per Sergio rappresenterà un problema. Nonostante ciò, secondo quanto riportato, i due riusciranno a chiarirsi superando questo ostacolo e trovando nuovamente la serenità. Per il passo successivo, quello della convivenza, i novelli sposi decideranno di traferirsi in una fase iniziale da Jessica in attesa di comprendere come si evolverà il loro rapporto.