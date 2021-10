Matrimonio a prima vista, la furia di Martina contro Davide: “Ti butto via”

Proseguono gli appuntamenti su Real Time con la nuova stagione di Matrimonio a prima vista e, nell’ultima puntata andata in onda in prima serata, gli spettatori sono rimasti perplessi di fronte alla furia di Martina contro il compagno Davide.

La coppia composta da Martina e Davide rappresenta una vera e propria scommessa per gli esperti di Matrimonio a prima vista. Con il 78 per cento di affinità, il matrimonio dei due ragazzi non è iniziato nel migliore dei modi perché, se lui si è dimostrato sin da subito propenso all’esperimento di coppia, lei è apparsa immediatamente titubante e assai scettica nei confronti di tutto.

Ma il matrimonio tra Martina e Davide deve durare, come da contratto con il reality show, cinque settimane durante le quali, dopo le nozze e il viaggio insieme, i due devono cercare di conoscersi e comprendersi prima di decidere se confermare l’unione o divorziare. E sembra proprio che l’intenzione della 30enne di Gallarate sia solo quella di mettere fine quanto prima alla conoscenza forzata con il pr romagnolo.

Martina attacca Davide: cosa è successo

Nella puntata di Matrimonio a prima vista andata in onda su Real Time il 12 ottobre scorso, Martina e Davide hanno iniziato a vivere la quotidianità come una coppia di neo sposi.

L’arrivo di lui a casa di lei, però, ha immediatamente agitato la 30enne che, già in precedenza, aveva manifestato una certa insofferenza nei confronti della figura maschile che le avevano accostato.

Sin da subito, infatti, l’assistente di volo ha sottolineato di non essere attratta fisicamente dallo sposo che, invece, è apparso fin da subito propenso a conoscere e frequentare la donna che le era stata affiancata.

L’esperimento di Matrimonio a prima vista, però, pare che per loro non stia procedendo nel migliore dei modi e l’arrivo di lui a casa di lei ha scatenato una impensabile diatriba.

Martina, infatti, ha deciso di “spedire” Davide a dormire in un’altra ala della casa e, davanti alle carinerie di lui, non ha esitato a spegnere ogni fuoco di passione.

Martina furiosa con Davide: lo scontro

Lui, che sembra essere particolarmente preso dalla neo sposa, ha deciso di sorprenderla, prima del suo arrivo a casa, con un mazzo di fiori e una lettera.

“La vita è imprevedibile per tutto quello che ti può regalare e, per ora, mi ha regalato Martina”, ha scritto lui nero su bianco pensando, ingenuamente, di suscitare un po’ di sentimento nella compagna.

Ma Martina si è dimostrata come una sorta di iceberg e, senza mezzi termini, ha accusato Davide di spendere parole troppo importanti per una conoscenza di pochissimi giorni.

“Per me corri troppo – ha sbottato lei – . Poi alla fine fai il mio burattino e, dopo tre minuti, ti butto via come un giocattolo vecchio”.

Il pubblico ha già intuito quale sarà l’epilogo di questo Matrimonio a prima vista.